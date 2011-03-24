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إجازة بخاخ الأنف قاتل الفيروسات في بلدين

يحتوي على أكسيد النيتريك ويمنع انتقال كورونا

وافقت دولتان مبدئيًّا على بيع بخاخ للأنف قاتل للفيروسات، يحتوي على أكسيد النيتريك، ويمكنه أن يمنع انتقال فيروس كورونا؛ حسب ما قالته الشركة المنتجة سانوتايز للبحث والتطوير.

ففي نيوزيلندا، سجلت شركة سانوتايز بخاخها الأنفي لدى هيئة سلامة الأدوية والأدوات الطبية؛ مما يسمح لها بتوزيع وبيع منتجها للجمهور مباشرة؛ وفقًا لما ذكرته الشركة التي يقع مقرها في فانكوفر في كندا.

وفي إسرائيل، بدأ تصنيع بخاخ أكسيد النيتريك الأنفي تحت الاسم التجاري (إنوفيد)، بالتعاون مع شركة نكستار تشيمفارما سولوشنز.. ومن المتوقع بيعه هذا الصيف وفق "رويترز".

وبخاخات الأنف التي تحتوي على مادة أكسيد النيتريك تقي الجسم من الفيروسات التي تدخله من خلال الجهاز التنفسي العلوي.

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إجازة بخاخ الأنف قاتل الفيروسات في بلدين
سبق

وافقت دولتان مبدئيًّا على بيع بخاخ للأنف قاتل للفيروسات، يحتوي على أكسيد النيتريك، ويمكنه أن يمنع انتقال فيروس كورونا؛ حسب ما قالته الشركة المنتجة سانوتايز للبحث والتطوير.

ففي نيوزيلندا، سجلت شركة سانوتايز بخاخها الأنفي لدى هيئة سلامة الأدوية والأدوات الطبية؛ مما يسمح لها بتوزيع وبيع منتجها للجمهور مباشرة؛ وفقًا لما ذكرته الشركة التي يقع مقرها في فانكوفر في كندا.

وفي إسرائيل، بدأ تصنيع بخاخ أكسيد النيتريك الأنفي تحت الاسم التجاري (إنوفيد)، بالتعاون مع شركة نكستار تشيمفارما سولوشنز.. ومن المتوقع بيعه هذا الصيف وفق "رويترز".

وبخاخات الأنف التي تحتوي على مادة أكسيد النيتريك تقي الجسم من الفيروسات التي تدخله من خلال الجهاز التنفسي العلوي.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
10:36 AM

إجازة بخاخ الأنف قاتل الفيروسات في بلدين

يحتوي على أكسيد النيتريك ويمنع انتقال كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت دولتان مبدئيًّا على بيع بخاخ للأنف قاتل للفيروسات، يحتوي على أكسيد النيتريك، ويمكنه أن يمنع انتقال فيروس كورونا؛ حسب ما قالته الشركة المنتجة سانوتايز للبحث والتطوير.

ففي نيوزيلندا، سجلت شركة سانوتايز بخاخها الأنفي لدى هيئة سلامة الأدوية والأدوات الطبية؛ مما يسمح لها بتوزيع وبيع منتجها للجمهور مباشرة؛ وفقًا لما ذكرته الشركة التي يقع مقرها في فانكوفر في كندا.

وفي إسرائيل، بدأ تصنيع بخاخ أكسيد النيتريك الأنفي تحت الاسم التجاري (إنوفيد)، بالتعاون مع شركة نكستار تشيمفارما سولوشنز.. ومن المتوقع بيعه هذا الصيف وفق "رويترز".

وبخاخات الأنف التي تحتوي على مادة أكسيد النيتريك تقي الجسم من الفيروسات التي تدخله من خلال الجهاز التنفسي العلوي.

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