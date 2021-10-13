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ضَبْط أكثر من 10 آلاف قطعة من الأنواط والرُّتَب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بالدرعية

اتُّخذت الإجراءات اللازمة بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أكثر من 10 آلاف قطعة من الأنواط والرُّتَب والشعارات العسكرية المخالفة، إضافة إلى رُتَب عسكرية خاصة بالجيش اليمني، وذلك في مستودع بمحافظة الدرعية. جاء ذلك إثر بلاغ تقدَّم به مواطن.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض. وصودرت المضبوطات، واتُّخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

جاء ذلك بمتابعة من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير المنطقة بالنيابة، الذي أكد أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

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ضَبْط أكثر من 10 آلاف قطعة من الأنواط والرُّتَب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بالدرعية
سبق

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أكثر من 10 آلاف قطعة من الأنواط والرُّتَب والشعارات العسكرية المخالفة، إضافة إلى رُتَب عسكرية خاصة بالجيش اليمني، وذلك في مستودع بمحافظة الدرعية. جاء ذلك إثر بلاغ تقدَّم به مواطن.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض. وصودرت المضبوطات، واتُّخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

جاء ذلك بمتابعة من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير المنطقة بالنيابة، الذي أكد أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
09:33 PM

ضَبْط أكثر من 10 آلاف قطعة من الأنواط والرُّتَب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بالدرعية

اتُّخذت الإجراءات اللازمة بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أكثر من 10 آلاف قطعة من الأنواط والرُّتَب والشعارات العسكرية المخالفة، إضافة إلى رُتَب عسكرية خاصة بالجيش اليمني، وذلك في مستودع بمحافظة الدرعية. جاء ذلك إثر بلاغ تقدَّم به مواطن.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض. وصودرت المضبوطات، واتُّخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

جاء ذلك بمتابعة من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير المنطقة بالنيابة، الذي أكد أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

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