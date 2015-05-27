شاهد.. سقوط مستودع يُجدِّد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد بالرياض

شاهد.. سقوط مستودع يُجدِّد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد بالرياض
يديره وافدون.. و"الأمانة": اكتشفنا رائحة العفن رغم استخدام المنظفات
ضبطت أمانة منطقة الرياض، مستودعًا حوّله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.
وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": "على الرغم من استخدام المنظفات الأرضية لإزالة روائح العفن.. فإن يقظة مراقبينا تُطيح بمستودع غير مرخّص حَوّله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.. والرقابة مستمرة".
شاهد.. سقوط مستودع يُجدِّد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد بالرياض
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-05-27
ضبطت أمانة منطقة الرياض، مستودعًا حوّله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.
وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": "على الرغم من استخدام المنظفات الأرضية لإزالة روائح العفن.. فإن يقظة مراقبينا تُطيح بمستودع غير مرخّص حَوّله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.. والرقابة مستمرة".
27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
08:46 AM
شاهد.. سقوط مستودع يُجدِّد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد بالرياض
يديره وافدون.. و"الأمانة": اكتشفنا رائحة العفن رغم استخدام المنظفات
ضبطت أمانة منطقة الرياض، مستودعًا حوّله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.
وقالت "الأمانة" عبر حسابها في "تويتر": "على الرغم من استخدام المنظفات الأرضية لإزالة روائح العفن.. فإن يقظة مراقبينا تُطيح بمستودع غير مرخّص حَوّله وافدون إلى معمل لتجديد تواريخ صلاحية الدجاج الفاسد.. والرقابة مستمرة".