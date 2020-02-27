قال الناطق الإعلامي لبلدية القنفذة صالح الزبيدي ، وفي رده على استفسارات "سبق" عن مرمى نفايات جنوب المحافظة وتعليقاً على اندلاع حريق في مرمى البلدية الواقع جنوب محافظة القنفذة إنه تم الانتهاء من عمليات الإطفاء لحريق مرمى النفايات تمامًا. وأضاف الزبيدي أن فرق البلدية قامت بمعداتها وآلياتها بالتعاون مع الدفاع المدني، بإخماد الحريق عن طريق الطمر وجاري التنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة المتسبب في ذلك . وأكد الزبيدي لـ"سبق" أنه لا يوجد أي حرق للنفايات في هذا المرمى، كما أن البلدية وقعت مؤخراً عقدًا استثماريًا مع شركة وطنية متخصصة لإدارة هذا المرمى (مستثمر) والاستفادة من مواد النفايات بدلاً من التخلص منها بالطمر الصحي، وذلك من خلال فرزها وإرسالها للتدوير، لكونها عبارة عن موارد اقتصادية يجب الاستفادة منها، لافتاً إلى أن الموقع مجهز بسور وكاميرات مراقبة . وأشار إلى أن السبب في حريق مرمى النفايات ما زال غامضاً وجاري التنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى اشتعال الحريق في مرمى البلدية الواقع جنوب المحافظة. يأتي هذا فيما علمت "سبق" أن الجهات المختصة فتحت ملفاً للتحقيق لمعرفة أسباب وقوع الحريق والذي استمر لأكثر من ١٧ ساعة متواصلة، والذي تابعته "سبق" ونشرت بعض تفاصيل الحريق في حينه تحت عنوان"شاهد.. اندلاع حريق في مرمى النفايات ولأسباب مجهولة.. واستنفار لـ"مدني القنفذة" https://mobile.sabq.org/sGP8wb

شاهد.. ١٧ ساعة متواصلة للسيطرة على حريق في مرمى بلدية القنفذة علي السحاري سبق 2020-02-27 قال الناطق الإعلامي لبلدية القنفذة صالح الزبيدي ، وفي رده على استفسارات "سبق" عن مرمى نفايات جنوب المحافظة وتعليقاً على اندلاع حريق في مرمى البلدية الواقع جنوب محافظة القنفذة إنه تم الانتهاء من عمليات الإطفاء لحريق مرمى النفايات تمامًا.



وأضاف الزبيدي أن فرق البلدية قامت بمعداتها وآلياتها بالتعاون مع الدفاع المدني، بإخماد الحريق عن طريق الطمر وجاري التنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة المتسبب في ذلك .



وأكد الزبيدي لـ"سبق" أنه لا يوجد أي حرق للنفايات في هذا المرمى، كما أن البلدية وقعت مؤخراً عقدًا استثماريًا مع شركة وطنية متخصصة لإدارة هذا المرمى (مستثمر) والاستفادة من مواد النفايات بدلاً من التخلص منها بالطمر الصحي، وذلك من خلال فرزها وإرسالها للتدوير، لكونها عبارة عن موارد اقتصادية يجب الاستفادة منها، لافتاً إلى أن الموقع مجهز بسور وكاميرات مراقبة .



وأشار إلى أن السبب في حريق مرمى النفايات ما زال غامضاً وجاري التنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى اشتعال الحريق في مرمى البلدية الواقع جنوب المحافظة.



يأتي هذا فيما علمت "سبق" أن الجهات المختصة فتحت ملفاً للتحقيق لمعرفة أسباب وقوع الحريق والذي استمر لأكثر من ١٧ ساعة متواصلة، والذي تابعته "سبق" ونشرت بعض تفاصيل الحريق في حينه تحت عنوان"شاهد.. اندلاع حريق في مرمى النفايات ولأسباب مجهولة.. واستنفار لـ"مدني القنفذة" https://mobile.sabq.org/sGP8wb

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 06:50 PM

شاهد.. ١٧ ساعة متواصلة للسيطرة على حريق في مرمى بلدية القنفذة الزبيدي لـ"سبق": لا إصابات.. والموقع مجهز بسور وكاميرات مراقبة





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قال الناطق الإعلامي لبلدية القنفذة صالح الزبيدي ، وفي رده على استفسارات "سبق" عن مرمى نفايات جنوب المحافظة وتعليقاً على اندلاع حريق في مرمى البلدية الواقع جنوب محافظة القنفذة إنه تم الانتهاء من عمليات الإطفاء لحريق مرمى النفايات تمامًا.



وأضاف الزبيدي أن فرق البلدية قامت بمعداتها وآلياتها بالتعاون مع الدفاع المدني، بإخماد الحريق عن طريق الطمر وجاري التنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة المتسبب في ذلك .



وأكد الزبيدي لـ"سبق" أنه لا يوجد أي حرق للنفايات في هذا المرمى، كما أن البلدية وقعت مؤخراً عقدًا استثماريًا مع شركة وطنية متخصصة لإدارة هذا المرمى (مستثمر) والاستفادة من مواد النفايات بدلاً من التخلص منها بالطمر الصحي، وذلك من خلال فرزها وإرسالها للتدوير، لكونها عبارة عن موارد اقتصادية يجب الاستفادة منها، لافتاً إلى أن الموقع مجهز بسور وكاميرات مراقبة .



وأشار إلى أن السبب في حريق مرمى النفايات ما زال غامضاً وجاري التنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى اشتعال الحريق في مرمى البلدية الواقع جنوب المحافظة.



يأتي هذا فيما علمت "سبق" أن الجهات المختصة فتحت ملفاً للتحقيق لمعرفة أسباب وقوع الحريق والذي استمر لأكثر من ١٧ ساعة متواصلة، والذي تابعته "سبق" ونشرت بعض تفاصيل الحريق في حينه تحت عنوان"شاهد.. اندلاع حريق في مرمى النفايات ولأسباب مجهولة.. واستنفار لـ"مدني القنفذة" https://mobile.sabq.org/sGP8wb