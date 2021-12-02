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بـ8 جلسات و10 ورش عمل.. ملتقى الترجمة ينطلق اليوم بالرياض

تُنَظّمه هيئة الأدب والنشر ويستمر يومين ويتناول واقع نشاط الترجمة بالمملكة

ينطلق اليوم الخميس ملتقى "الترجمة" الذي تُنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بمقر وزارة التعليم على مدى يومين متتالين، وسيتناول واقع نشاط الترجمة في المملكة من خلال ست جلسات رئيسية، إلى جانب جلسة خاصة وختامية، و10 ورش عمل تدريبية.

ويشهد الملتقى في يومه الأول إقامة ثلاث جلسات، تبدأ أولاها في تمام الخامسة مساءً بعنوان "الترجمة ودورها في تقريب ثقافات الأمم" ويديرها حمد الشمري، ويشارك فيها كل من الدكتورة مارثا لوسيا بوليدو، والدكتور محمد البركاتي، والدكتور بريان جيمس باير، والمترجم نواف البيضاني.

أما الجلسة الثانية فتأتي بعنوان "الترجمة الأدبية: الترجمة إلى الإبداع" ويديرها الدكتور إبراهيم القرني، ويتحدث فيها كل من الدكتورة شريفة بقنة، وإيمانويل فارلييه، وأحمد العلي؛ فيما تأتي الجلسة الثالثة بعنوان "الترجمة واقعًا وتشريعات وآفاق"، ويديرها الدكتور مبارك القحطاني، ويتحدث فيها كل من الدكتورة كاثرين واي، والدكتور إبراهيم البلوي، والدكتور عبدالرحمن السليمان.

ويشهد اليوم الأول من الملتقى أيضًا إقامة خمس ورش عمل، وفي اليوم الثاني من الملتقى تُعقد ثلاث جلسات رئيسية، ويقام في اليوم الثاني خمس ورش عمل.

ويشهد الملتقى إطلاق مسابقة "تحدي الترجمة" بمسارين للهواة والمحترفين؛ إذ ستتنافس خلالها فِرَق مكونة من 2- 3 أشخاص في ترجمة أكبر عدد من المقاطع المرئية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الإسبانية، واللغة الكورية، وسيحصل الفائزون على جوائز مالية موزعة بين 24 فائزًا (12 لمسار المحترفين ومثلها لمسار الهواة)؛ وذلك لتطوير حركة الترجمة السمع بصرية في مجال السترجة.

ويقدم الملتقى في يومه الثاني جلسةً خاصة مع المترجم منصور بن محمد الخريجي، في جلسة بعنوان "تعرف على مترجم الملوك"، ثم يختتم الملتقى نشاطه بجلسة بعنوان "التوصيات والختام"، يديرها الدكتور أحمد الطحيني، ويتحدث فيها كل من: الدكتورة مارثا لوسيا بوليدو، والدكتور جوزيف ديشي، والدكتور محمد البركاتي، والدكتورة كاثرين واي، والدكتور رشيد يحيوي، وإيمانويل فارلييه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ8 جلسات و10 ورش عمل.. ملتقى الترجمة ينطلق اليوم بالرياض
سبق

ينطلق اليوم الخميس ملتقى "الترجمة" الذي تُنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بمقر وزارة التعليم على مدى يومين متتالين، وسيتناول واقع نشاط الترجمة في المملكة من خلال ست جلسات رئيسية، إلى جانب جلسة خاصة وختامية، و10 ورش عمل تدريبية.

ويشهد الملتقى في يومه الأول إقامة ثلاث جلسات، تبدأ أولاها في تمام الخامسة مساءً بعنوان "الترجمة ودورها في تقريب ثقافات الأمم" ويديرها حمد الشمري، ويشارك فيها كل من الدكتورة مارثا لوسيا بوليدو، والدكتور محمد البركاتي، والدكتور بريان جيمس باير، والمترجم نواف البيضاني.

أما الجلسة الثانية فتأتي بعنوان "الترجمة الأدبية: الترجمة إلى الإبداع" ويديرها الدكتور إبراهيم القرني، ويتحدث فيها كل من الدكتورة شريفة بقنة، وإيمانويل فارلييه، وأحمد العلي؛ فيما تأتي الجلسة الثالثة بعنوان "الترجمة واقعًا وتشريعات وآفاق"، ويديرها الدكتور مبارك القحطاني، ويتحدث فيها كل من الدكتورة كاثرين واي، والدكتور إبراهيم البلوي، والدكتور عبدالرحمن السليمان.

ويشهد اليوم الأول من الملتقى أيضًا إقامة خمس ورش عمل، وفي اليوم الثاني من الملتقى تُعقد ثلاث جلسات رئيسية، ويقام في اليوم الثاني خمس ورش عمل.

ويشهد الملتقى إطلاق مسابقة "تحدي الترجمة" بمسارين للهواة والمحترفين؛ إذ ستتنافس خلالها فِرَق مكونة من 2- 3 أشخاص في ترجمة أكبر عدد من المقاطع المرئية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الإسبانية، واللغة الكورية، وسيحصل الفائزون على جوائز مالية موزعة بين 24 فائزًا (12 لمسار المحترفين ومثلها لمسار الهواة)؛ وذلك لتطوير حركة الترجمة السمع بصرية في مجال السترجة.

ويقدم الملتقى في يومه الثاني جلسةً خاصة مع المترجم منصور بن محمد الخريجي، في جلسة بعنوان "تعرف على مترجم الملوك"، ثم يختتم الملتقى نشاطه بجلسة بعنوان "التوصيات والختام"، يديرها الدكتور أحمد الطحيني، ويتحدث فيها كل من: الدكتورة مارثا لوسيا بوليدو، والدكتور جوزيف ديشي، والدكتور محمد البركاتي، والدكتورة كاثرين واي، والدكتور رشيد يحيوي، وإيمانويل فارلييه.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
11:30 AM

بـ8 جلسات و10 ورش عمل.. ملتقى الترجمة ينطلق اليوم بالرياض

تُنَظّمه هيئة الأدب والنشر ويستمر يومين ويتناول واقع نشاط الترجمة بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق اليوم الخميس ملتقى "الترجمة" الذي تُنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بمقر وزارة التعليم على مدى يومين متتالين، وسيتناول واقع نشاط الترجمة في المملكة من خلال ست جلسات رئيسية، إلى جانب جلسة خاصة وختامية، و10 ورش عمل تدريبية.

ويشهد الملتقى في يومه الأول إقامة ثلاث جلسات، تبدأ أولاها في تمام الخامسة مساءً بعنوان "الترجمة ودورها في تقريب ثقافات الأمم" ويديرها حمد الشمري، ويشارك فيها كل من الدكتورة مارثا لوسيا بوليدو، والدكتور محمد البركاتي، والدكتور بريان جيمس باير، والمترجم نواف البيضاني.

أما الجلسة الثانية فتأتي بعنوان "الترجمة الأدبية: الترجمة إلى الإبداع" ويديرها الدكتور إبراهيم القرني، ويتحدث فيها كل من الدكتورة شريفة بقنة، وإيمانويل فارلييه، وأحمد العلي؛ فيما تأتي الجلسة الثالثة بعنوان "الترجمة واقعًا وتشريعات وآفاق"، ويديرها الدكتور مبارك القحطاني، ويتحدث فيها كل من الدكتورة كاثرين واي، والدكتور إبراهيم البلوي، والدكتور عبدالرحمن السليمان.

ويشهد اليوم الأول من الملتقى أيضًا إقامة خمس ورش عمل، وفي اليوم الثاني من الملتقى تُعقد ثلاث جلسات رئيسية، ويقام في اليوم الثاني خمس ورش عمل.

ويشهد الملتقى إطلاق مسابقة "تحدي الترجمة" بمسارين للهواة والمحترفين؛ إذ ستتنافس خلالها فِرَق مكونة من 2- 3 أشخاص في ترجمة أكبر عدد من المقاطع المرئية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الإسبانية، واللغة الكورية، وسيحصل الفائزون على جوائز مالية موزعة بين 24 فائزًا (12 لمسار المحترفين ومثلها لمسار الهواة)؛ وذلك لتطوير حركة الترجمة السمع بصرية في مجال السترجة.

ويقدم الملتقى في يومه الثاني جلسةً خاصة مع المترجم منصور بن محمد الخريجي، في جلسة بعنوان "تعرف على مترجم الملوك"، ثم يختتم الملتقى نشاطه بجلسة بعنوان "التوصيات والختام"، يديرها الدكتور أحمد الطحيني، ويتحدث فيها كل من: الدكتورة مارثا لوسيا بوليدو، والدكتور جوزيف ديشي، والدكتور محمد البركاتي، والدكتورة كاثرين واي، والدكتور رشيد يحيوي، وإيمانويل فارلييه.

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