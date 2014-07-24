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أجواء عسير اليوم.. ضباب كثيف وتشكيلات سحب ركامية وانخفاض في درجات الحرارة

هطول الأمطار بشكل متواصل يصاحبها تساقط البرد

في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مناطق المملكة خلال فصل الصيف، سجلت منطقة عسير انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة تراوحت ما بين 11 إلى 25 درجة مئوية على مدار اليوم، مع ظهور تشكيلات من السحب الركامية، وتكوّن الضباب الكثيف الذي حدّ من الرؤية الأفقية على المرتفعات الجنوبية.

وتلك الظواهر الطبيعية ليست بجديدة على عسير، بل اعتادت على تكوّن تلك الظواهر الطبيعية في كل عام، فمع حلول فصل الصيف، تتزين سماؤها بتشكيلات السحب، وتلتحف جبالها الضباب، حتى أصبحت وجهة رئيسة ومقصداً للمتنزهين وهواة التصوير القادمين من أنحاء المملكة للاستمتاع بطبيعتها ومناظرها الخلابة وأجوائها المعتدلة.

وأدّت تشكيلات السحب التي تطفو كل يوم من مرتفعات عسير إلى تدني درجات الحرارة وهطول الأمطار بشكل متواصل يصاحبها تساقط البرد، مما رسم البهجة والسرور على محيا المصطاف والزائر.

وتشهد عسير خلال فصل الصيف توافد المصطافين القادمين من داخل المملكة وخارجها، كما تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الأجواء الماطرة على منطقة عسير لمدة خمسة أيام قادمة، حيث تعدّ نهاية شهر يوليو الحالي بداية موسم الأمطار الصيفية التي تتميز بها منطقة عسير.

وعكست عدسة "واس" في جولتها على مدينة أبها وضواحيها الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة والأجواء الممتعة، والتوافد الكثيف على الأماكن السياحية والمتنزهات.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء عسير اليوم.. ضباب كثيف وتشكيلات سحب ركامية وانخفاض في درجات الحرارة
سبق

في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مناطق المملكة خلال فصل الصيف، سجلت منطقة عسير انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة تراوحت ما بين 11 إلى 25 درجة مئوية على مدار اليوم، مع ظهور تشكيلات من السحب الركامية، وتكوّن الضباب الكثيف الذي حدّ من الرؤية الأفقية على المرتفعات الجنوبية.

وتلك الظواهر الطبيعية ليست بجديدة على عسير، بل اعتادت على تكوّن تلك الظواهر الطبيعية في كل عام، فمع حلول فصل الصيف، تتزين سماؤها بتشكيلات السحب، وتلتحف جبالها الضباب، حتى أصبحت وجهة رئيسة ومقصداً للمتنزهين وهواة التصوير القادمين من أنحاء المملكة للاستمتاع بطبيعتها ومناظرها الخلابة وأجوائها المعتدلة.

وأدّت تشكيلات السحب التي تطفو كل يوم من مرتفعات عسير إلى تدني درجات الحرارة وهطول الأمطار بشكل متواصل يصاحبها تساقط البرد، مما رسم البهجة والسرور على محيا المصطاف والزائر.

وتشهد عسير خلال فصل الصيف توافد المصطافين القادمين من داخل المملكة وخارجها، كما تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الأجواء الماطرة على منطقة عسير لمدة خمسة أيام قادمة، حيث تعدّ نهاية شهر يوليو الحالي بداية موسم الأمطار الصيفية التي تتميز بها منطقة عسير.

وعكست عدسة "واس" في جولتها على مدينة أبها وضواحيها الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة والأجواء الممتعة، والتوافد الكثيف على الأماكن السياحية والمتنزهات.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
04:52 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
05:27 AM

أجواء عسير اليوم.. ضباب كثيف وتشكيلات سحب ركامية وانخفاض في درجات الحرارة

هطول الأمطار بشكل متواصل يصاحبها تساقط البرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مناطق المملكة خلال فصل الصيف، سجلت منطقة عسير انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة تراوحت ما بين 11 إلى 25 درجة مئوية على مدار اليوم، مع ظهور تشكيلات من السحب الركامية، وتكوّن الضباب الكثيف الذي حدّ من الرؤية الأفقية على المرتفعات الجنوبية.

وتلك الظواهر الطبيعية ليست بجديدة على عسير، بل اعتادت على تكوّن تلك الظواهر الطبيعية في كل عام، فمع حلول فصل الصيف، تتزين سماؤها بتشكيلات السحب، وتلتحف جبالها الضباب، حتى أصبحت وجهة رئيسة ومقصداً للمتنزهين وهواة التصوير القادمين من أنحاء المملكة للاستمتاع بطبيعتها ومناظرها الخلابة وأجوائها المعتدلة.

وأدّت تشكيلات السحب التي تطفو كل يوم من مرتفعات عسير إلى تدني درجات الحرارة وهطول الأمطار بشكل متواصل يصاحبها تساقط البرد، مما رسم البهجة والسرور على محيا المصطاف والزائر.

وتشهد عسير خلال فصل الصيف توافد المصطافين القادمين من داخل المملكة وخارجها، كما تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الأجواء الماطرة على منطقة عسير لمدة خمسة أيام قادمة، حيث تعدّ نهاية شهر يوليو الحالي بداية موسم الأمطار الصيفية التي تتميز بها منطقة عسير.

وعكست عدسة "واس" في جولتها على مدينة أبها وضواحيها الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة والأجواء الممتعة، والتوافد الكثيف على الأماكن السياحية والمتنزهات.

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