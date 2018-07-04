شرطة المدينة تكشف تفاصيل حادثة القتل التي وقعت فجرًا بمحافظة ينبع

الجاني بادر بتسليم نفسه وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة

كشفت شرطة منطقة المدينة المنورة تفاصيل قضية حادثة القتل التي وقعت فجر اليوم بمحافظة ينبع في حي العصيلي عندما أطلق مواطن بالعقد الرابع من العمر عدة طلقات من سلاح نوع رشاش على مواطن آخر داخل سيارته حتى لقى مصرعه إثر خلاف بينهما.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1439/10/20 هـ باشر رجال الأمن بمحافظة ينبع بلاغاً عن شخص متوفى داخل سيارته بحي العصيلي ، حيث تبين أن المتوفى مواطن في العقد الرابع من العمر وبه آثار ثلاثة أعيرة نارية .



وأضاف المتحدث الإعلامي أنه أسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحريات الميدانية عن تحديد هوية الجاني مواطن في العقد الرابع من عمره وبمتابعته أمنيا بادر بتسليم نفسه لمركز شرطة ينبع النخل وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة نوع رشاش وأقر بارتكابه الجريمة إثر خلاف بينهما وتم إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.