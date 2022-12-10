"البيئة": فحص شامل لـ3 آلاف محطة وقود بمناطق المملكة

ضِمن مبادرة وطنية لتصنيفها إلى 4 مستويات وفق التأثير البيئي

تطلق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مبادرة الفحص البيئي الدوري لمحطات الوقود ومراكز الخدمات؛ حيث تشمل المبادرة مسحاً شاملاً لـ3 آلاف محطة وقود بمختلف مناطق المملكة؛ لتحديد تصنيف للمحطات وفق التأثير البيئي الناتج عنها؛ بناء على المعايير المحلية والدولية إلى 4 مستويات؛ وهي مبادرة تندرج ضِمن مبادرات التحول الوطني 2020.

وقال مدير عام إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس سليمان السنقوف: إن مبادرة الفحص البيئي الدوري لمحطات الوقود، تستهدف مسحاً شاملاً لـ3 آلاف محطة تعمل بجميع مناطق المملكة لمعرفة وضعها البيئي، ومدى توفر المتطلبات البيئية الخاصة لعمل هذه المحطات لكي تبرز المبادرة بدورها التصنيف المحتمل والمتوقع للمحطات.

وأشار إلى أن تصنيف المحطات بعد عملية المسح التي ستقوم بها الهيئة في مختلف مناطق المملكة على أساس التأثير البيئي الناتج عنها طبقاً للمعايير المحلية والدولية إلى 4 مستويات؛ اعتماداً على نظام التدرج اللوني المتعارف عليه؛ حيث ستصنف محطات باللون الأخضر، وهو لون يرمز إلى أنها محطات ملتزمة بيئياً (صديقة للبيئة)، ومحطات ستُصَنف باللون الأصفر، وهي تُعَد ملتزمة جزئياً بالبيئة (تحتاج لتطوير جزئي)، ومحطات ستندرج تحت تصنيف اللون البرتقالي وهي محطات غير ملتزمة بيئياً (تحتاج لتطوير كلي)، والتصنيف الأخير سوف يكون باللون الأحمر وهي لمحطات ملوثة (خطر على البيئة ومخالفة نظاماً ويجب إغلاقها).

وأضاف: أن المبادرة تهدف إلى الحد من التسربات من محطات الوقود ومراكز خدمة المركبات إلى باطن الأرض وتأثيرها على جودة المياه الجوفية والتربة؛ من خلال التأكد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية الوطنية للنظام العام للبيئة؛ لتجنب الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة الناجمة عن تسرب الوقود وعمليات خدمة المركبات، وكذلك للحد من الضوضاء والانبعاثات المتطايرة من المحطات.

وأكد "السنقوف" أنه يندرج ضِمن أهداف هذه المبادرة: تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات، والدليل الإرشادي للمراجعة، والتفتيش والتدقيق البيئي على المحطات، وتطوير وتحديث آلية تجديد وإصدار رخصة بيئية لمحطات الوقود، كما تستهدف توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة بالخبرات المناسبة في مجال الإدارة البيئية؛ من خلال تدريب وتأهيل وتطوير ورفع كفاءة الكوادر البيئية في الهيئة، وتطوير طرق التحكم العملية في تأكيد جودة أنظمة وتشريعات الدليل الإرشادي للمراجعة والتفتيش والتدقيق البيئي على محطات الوقود.