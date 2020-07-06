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ليبيا .. "حفتر" يبحث مع رؤساء أركان الجيش خطط المرحلة المقبلة

خلال اجتماع تناول أيضًا الملفات المتعلقة بمهام قوات القيادة العامة

بحث القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مع رؤساء الأركان ومديري الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية، "الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة".

وتناول الاجتماع أيضًا الملفات المتعلقة بمهام قوات القيادة العامة في جميع الاتجاهات، حسب بيان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اليوم.

وتفقد "حفتر" السبت الماضي، معسكرات القيادة العامة في مدينة بنغازي، للاطلاع على جاهزية القوات.

ليبيا رؤساء أركان الجيش

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ليبيا .. "حفتر" يبحث مع رؤساء أركان الجيش خطط المرحلة المقبلة
سبق

بحث القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مع رؤساء الأركان ومديري الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية، "الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة".

وتناول الاجتماع أيضًا الملفات المتعلقة بمهام قوات القيادة العامة في جميع الاتجاهات، حسب بيان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اليوم.

وتفقد "حفتر" السبت الماضي، معسكرات القيادة العامة في مدينة بنغازي، للاطلاع على جاهزية القوات.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
03:33 PM

ليبيا .. "حفتر" يبحث مع رؤساء أركان الجيش خطط المرحلة المقبلة

خلال اجتماع تناول أيضًا الملفات المتعلقة بمهام قوات القيادة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحث القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مع رؤساء الأركان ومديري الإدارات بالقيادة العامة وأمراء غرف العمليات العسكرية، "الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة المقبلة".

وتناول الاجتماع أيضًا الملفات المتعلقة بمهام قوات القيادة العامة في جميع الاتجاهات، حسب بيان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اليوم.

وتفقد "حفتر" السبت الماضي، معسكرات القيادة العامة في مدينة بنغازي، للاطلاع على جاهزية القوات.

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