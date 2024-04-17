المملكة تكسر حاجز الـ 1000 في حالات التعافي من "كورونا"

الرياض في المقدمة بـ431 تليها جدة بـ 209 ثم مكة بـ125 حالة

تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز الـ 1000 في عدد حالات التعافي من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 1049 حالة منذ بداية الفيروس، حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة.

جاء ذلك بعد أن سجلت المملكة اليوم، 59 حالة تعافٍ جديدة.

وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 431 حالة، تلتها جدة بـ 209 حالة، ثم مكة المكرمة بـ125 حالة.

وتوزعت باقي حالات التعافي على مدن ومحافظات المملكة.