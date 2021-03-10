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ولي العهد يستعرض ووزير خارجية روسيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

بحثا بالرياض مجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات

‬اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف.

وفي بداية الاجتماع، رحّب سمو ولي العهد بوزير الخارجية الروسي في زيارته الحالية للمملكة، بينما نقل لافروف تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الذي حمله نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

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ولي العهد يستعرض ووزير خارجية روسيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع
سبق

‬اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف.

وفي بداية الاجتماع، رحّب سمو ولي العهد بوزير الخارجية الروسي في زيارته الحالية للمملكة، بينما نقل لافروف تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الذي حمله نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
05:46 PM

ولي العهد يستعرض ووزير خارجية روسيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع

بحثا بالرياض مجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف.

وفي بداية الاجتماع، رحّب سمو ولي العهد بوزير الخارجية الروسي في زيارته الحالية للمملكة، بينما نقل لافروف تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الذي حمله نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

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