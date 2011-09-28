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"بنيان" تحتفي باليوم الوطني الـ90 وسط إجراءات احترازية

أجواء حماسية وقصائد وأشعار تعزز الولاء والانتماء بين المواطنين

احتفاءً باليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة، وتحت شعار "الوطن في قلب بنيان3" أقيم يوم أمس احتفال في مقر جمعية بنيان الخيرية للإسكان والتنمية، وسط أجواء وطنية مليئة بالاعتزاز والفخر، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومنسوباتها؛ وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتوشحت القاعة باللون الأخضر، وسادت الأجواء الوطنية في الاحتفال؛ حيث ألقيت القصائد والأشعار التي تتغنى فخرًا بالوطن والتي تهدف إلى تعزيز الولاء وإظهار المحبة لوطننا الغالي.

وعبّر الجميع عن مشاعرهم الصادقة من خلال لوحة سطرت عليها حروفهم وكلماتهم في حب الوطن؛ سائلين الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا وطننا وقادتنا، وأن يديم علينا الأمن والأمان والاطمئنان.

اليوم الوطني بنيان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بنيان" تحتفي باليوم الوطني الـ90 وسط إجراءات احترازية
سبق

احتفاءً باليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة، وتحت شعار "الوطن في قلب بنيان3" أقيم يوم أمس احتفال في مقر جمعية بنيان الخيرية للإسكان والتنمية، وسط أجواء وطنية مليئة بالاعتزاز والفخر، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومنسوباتها؛ وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتوشحت القاعة باللون الأخضر، وسادت الأجواء الوطنية في الاحتفال؛ حيث ألقيت القصائد والأشعار التي تتغنى فخرًا بالوطن والتي تهدف إلى تعزيز الولاء وإظهار المحبة لوطننا الغالي.

وعبّر الجميع عن مشاعرهم الصادقة من خلال لوحة سطرت عليها حروفهم وكلماتهم في حب الوطن؛ سائلين الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا وطننا وقادتنا، وأن يديم علينا الأمن والأمان والاطمئنان.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
01:24 PM

"بنيان" تحتفي باليوم الوطني الـ90 وسط إجراءات احترازية

أجواء حماسية وقصائد وأشعار تعزز الولاء والانتماء بين المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفاءً باليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة، وتحت شعار "الوطن في قلب بنيان3" أقيم يوم أمس احتفال في مقر جمعية بنيان الخيرية للإسكان والتنمية، وسط أجواء وطنية مليئة بالاعتزاز والفخر، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومنسوباتها؛ وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتوشحت القاعة باللون الأخضر، وسادت الأجواء الوطنية في الاحتفال؛ حيث ألقيت القصائد والأشعار التي تتغنى فخرًا بالوطن والتي تهدف إلى تعزيز الولاء وإظهار المحبة لوطننا الغالي.

وعبّر الجميع عن مشاعرهم الصادقة من خلال لوحة سطرت عليها حروفهم وكلماتهم في حب الوطن؛ سائلين الله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا وطننا وقادتنا، وأن يديم علينا الأمن والأمان والاطمئنان.

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