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أكثر من 75 ألف مستفيد بمسار الرعاية العاجلة في تجمع الرياض

ركز أن تكون الخدمة المقدمة فائقة السرعة

أعلن تجمع الرياض الصحي الأول، نجاح مسار الرعاية العاجلة، في تنفيذ العديد من الخدمات الطبية، والتي ركزت على أن تكون الخدمة المقدمة للمستفيد فائقة السرعة، في نطاق التجمع الأول.

ويعتبر "الرعاية" أحد أهم المسارات في نموذج الرعاية الصحية الجديدة؛ حيث يُعنى بتقديم الدعم والمساندة للأفراد المستفيدين عندما يعانون من مشاكل طارئة وتزويدهم بالخدمات العلاجية الضرورية بالوقت والمكان المناسب.

وأوضح "التجمع الأول" أن عدد المستفيدين من برنامج مسار الرعاية العاجلة بلغ نحو 75,928 مستفيداً؛ حيث يقدم مسار الرعاية العاجلة خدماته في عدة مبادرات؛ منها الإصابات، السكتة الدماغية، متلازمة الشريان التاجي الحادة وعيادات الرعاية العاجلة التي تهتم بمختلف الحالات العاجلة الأخرى.

ويسعى تجمع الرياض الصحي الأول إلى توفير رعاية صحية متكاملة تهتم بصحة الفرد والمجتمع داخل نطاق التجمع بطرق حديثة، واستخدام أحدث أساليب ووسائل التقنية، لضمان وصول أفضل الخدمات العلاجية بأسرع وقت ممكن للمستفيدين.

يذكر أن التجمع الصحي الأول يعمل على إيجاد خدمات مبتكرة تتيح الوصول للجميع، وخلق شبكة متكاملة ومترابطة تُسهِّل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية التي تحافظ على صحة المواطن أكثر من علاجه، إلى جانب العمل على تقليل فترات الانتظار عن طريق حزمة من المبادرات، وتنمية مراكز الرعاية الصحية الأولية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أكثر من 75 ألف مستفيد بمسار الرعاية العاجلة في تجمع الرياض
سبق

أعلن تجمع الرياض الصحي الأول، نجاح مسار الرعاية العاجلة، في تنفيذ العديد من الخدمات الطبية، والتي ركزت على أن تكون الخدمة المقدمة للمستفيد فائقة السرعة، في نطاق التجمع الأول.

ويعتبر "الرعاية" أحد أهم المسارات في نموذج الرعاية الصحية الجديدة؛ حيث يُعنى بتقديم الدعم والمساندة للأفراد المستفيدين عندما يعانون من مشاكل طارئة وتزويدهم بالخدمات العلاجية الضرورية بالوقت والمكان المناسب.

وأوضح "التجمع الأول" أن عدد المستفيدين من برنامج مسار الرعاية العاجلة بلغ نحو 75,928 مستفيداً؛ حيث يقدم مسار الرعاية العاجلة خدماته في عدة مبادرات؛ منها الإصابات، السكتة الدماغية، متلازمة الشريان التاجي الحادة وعيادات الرعاية العاجلة التي تهتم بمختلف الحالات العاجلة الأخرى.

ويسعى تجمع الرياض الصحي الأول إلى توفير رعاية صحية متكاملة تهتم بصحة الفرد والمجتمع داخل نطاق التجمع بطرق حديثة، واستخدام أحدث أساليب ووسائل التقنية، لضمان وصول أفضل الخدمات العلاجية بأسرع وقت ممكن للمستفيدين.

يذكر أن التجمع الصحي الأول يعمل على إيجاد خدمات مبتكرة تتيح الوصول للجميع، وخلق شبكة متكاملة ومترابطة تُسهِّل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية التي تحافظ على صحة المواطن أكثر من علاجه، إلى جانب العمل على تقليل فترات الانتظار عن طريق حزمة من المبادرات، وتنمية مراكز الرعاية الصحية الأولية.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
08:09 PM

أكثر من 75 ألف مستفيد بمسار الرعاية العاجلة في تجمع الرياض

ركز أن تكون الخدمة المقدمة فائقة السرعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تجمع الرياض الصحي الأول، نجاح مسار الرعاية العاجلة، في تنفيذ العديد من الخدمات الطبية، والتي ركزت على أن تكون الخدمة المقدمة للمستفيد فائقة السرعة، في نطاق التجمع الأول.

ويعتبر "الرعاية" أحد أهم المسارات في نموذج الرعاية الصحية الجديدة؛ حيث يُعنى بتقديم الدعم والمساندة للأفراد المستفيدين عندما يعانون من مشاكل طارئة وتزويدهم بالخدمات العلاجية الضرورية بالوقت والمكان المناسب.

وأوضح "التجمع الأول" أن عدد المستفيدين من برنامج مسار الرعاية العاجلة بلغ نحو 75,928 مستفيداً؛ حيث يقدم مسار الرعاية العاجلة خدماته في عدة مبادرات؛ منها الإصابات، السكتة الدماغية، متلازمة الشريان التاجي الحادة وعيادات الرعاية العاجلة التي تهتم بمختلف الحالات العاجلة الأخرى.

ويسعى تجمع الرياض الصحي الأول إلى توفير رعاية صحية متكاملة تهتم بصحة الفرد والمجتمع داخل نطاق التجمع بطرق حديثة، واستخدام أحدث أساليب ووسائل التقنية، لضمان وصول أفضل الخدمات العلاجية بأسرع وقت ممكن للمستفيدين.

يذكر أن التجمع الصحي الأول يعمل على إيجاد خدمات مبتكرة تتيح الوصول للجميع، وخلق شبكة متكاملة ومترابطة تُسهِّل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية التي تحافظ على صحة المواطن أكثر من علاجه، إلى جانب العمل على تقليل فترات الانتظار عن طريق حزمة من المبادرات، وتنمية مراكز الرعاية الصحية الأولية.

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