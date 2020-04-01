النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التطوير المهني" ينظّم عددًا من المحاضرات واللقاءات التطويرية الإثرائية عن بُعد

خبراء ومختصون.. وإجمالي المشاهدات تخطى الـ48 ألفًا بنهاية الأسبوع الثاني

أقام المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، العديد من اللقاءات الإثرائية والمحاضرات التطويرية المفتوحة، التي تم فيها استضافة خبراء ومختصين في التعليم والتطوير المهني عن بعد.

وأكد المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، أن هذه اللقاءات تستهدف أكبر عدد من المستفيدين من شاغلي الوظائف التعليمية؛ إذ تم استضافة خبراء ومختصين في التعليم والتطوير المهني عن بعد، وتم بث تلك اللقاءات والمحاضرات مباشرة عبر حسابات المعهد في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار "الجهيمي" إلى أن المركز قام بتسجيل شروحات تطبيقية لبعض المنصات الإلكترونية المهمة في هذه الفترة مثل منظومة التعليم الموحدة، وبوابة عين وبوابة المستقبل؛ حيث تم بثها مسجلة في قناة المعهد باليوتيوب، وقد بلغ إجمالي عدد المشاهدات في اللقاءات المفتوحة بنهاية الأسبوع الثاني ٤٨٠١٧ مشاهدة.

وتم نشر عدد من اللقاءات منها اللقاء الإثرائي "التطويري" مع الدكتور خالد الملحي خبير التعليم عن بعد وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بعنوان "إضاءات في التعليم عن بعد"، ولقاء مع نوال بنت صويلح الجهني، مشرفة تدريب ومدير نظام التدريب الإلكتروني "منصة عين" في إدارة التعليم بمنطقة تبوك بعنوان "شرح منظومة التعليم الموحدة لقادة المدارس، ولقاء إثرائي بعنوان "بوابة عين وحلول التعليم الإلكتروني غير المتزامن" لريان الحمود مشرف المحتوى الرقمي في شركة تطوير التعليمية.

وقدّم المدرب ياسر بن صالح آل مرضمة، رئيس قسم الحاسب الآلي في تعليم منطقة نجران، لقاءً بعنوان "شرح طريقة تفعيل بوابة المستقبل للمشرف التربوي"، ولقاء إثرائي مع يحيى إدريس مشرف التعليم الإلكتروني في تعليم صبيا بعنوان "التوظيف الأمثل لمنظومة التعليم الموحدة".

أشرَفَ على تلك اللقاءات الدكتور عبدالقادر الحربي مدير العمليات ومشرف التعليم عن بعد في المعهد الوطني للتطوير المهني والتدريب.

المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي التعليم والتطوير المهني عن بعد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"التطوير المهني" ينظّم عددًا من المحاضرات واللقاءات التطويرية الإثرائية عن بُعد
سبق

أقام المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، العديد من اللقاءات الإثرائية والمحاضرات التطويرية المفتوحة، التي تم فيها استضافة خبراء ومختصين في التعليم والتطوير المهني عن بعد.

وأكد المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، أن هذه اللقاءات تستهدف أكبر عدد من المستفيدين من شاغلي الوظائف التعليمية؛ إذ تم استضافة خبراء ومختصين في التعليم والتطوير المهني عن بعد، وتم بث تلك اللقاءات والمحاضرات مباشرة عبر حسابات المعهد في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار "الجهيمي" إلى أن المركز قام بتسجيل شروحات تطبيقية لبعض المنصات الإلكترونية المهمة في هذه الفترة مثل منظومة التعليم الموحدة، وبوابة عين وبوابة المستقبل؛ حيث تم بثها مسجلة في قناة المعهد باليوتيوب، وقد بلغ إجمالي عدد المشاهدات في اللقاءات المفتوحة بنهاية الأسبوع الثاني ٤٨٠١٧ مشاهدة.

وتم نشر عدد من اللقاءات منها اللقاء الإثرائي "التطويري" مع الدكتور خالد الملحي خبير التعليم عن بعد وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بعنوان "إضاءات في التعليم عن بعد"، ولقاء مع نوال بنت صويلح الجهني، مشرفة تدريب ومدير نظام التدريب الإلكتروني "منصة عين" في إدارة التعليم بمنطقة تبوك بعنوان "شرح منظومة التعليم الموحدة لقادة المدارس، ولقاء إثرائي بعنوان "بوابة عين وحلول التعليم الإلكتروني غير المتزامن" لريان الحمود مشرف المحتوى الرقمي في شركة تطوير التعليمية.

وقدّم المدرب ياسر بن صالح آل مرضمة، رئيس قسم الحاسب الآلي في تعليم منطقة نجران، لقاءً بعنوان "شرح طريقة تفعيل بوابة المستقبل للمشرف التربوي"، ولقاء إثرائي مع يحيى إدريس مشرف التعليم الإلكتروني في تعليم صبيا بعنوان "التوظيف الأمثل لمنظومة التعليم الموحدة".

أشرَفَ على تلك اللقاءات الدكتور عبدالقادر الحربي مدير العمليات ومشرف التعليم عن بعد في المعهد الوطني للتطوير المهني والتدريب.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:04 PM

"التطوير المهني" ينظّم عددًا من المحاضرات واللقاءات التطويرية الإثرائية عن بُعد

خبراء ومختصون.. وإجمالي المشاهدات تخطى الـ48 ألفًا بنهاية الأسبوع الثاني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
120

أقام المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، العديد من اللقاءات الإثرائية والمحاضرات التطويرية المفتوحة، التي تم فيها استضافة خبراء ومختصين في التعليم والتطوير المهني عن بعد.

وأكد المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، أن هذه اللقاءات تستهدف أكبر عدد من المستفيدين من شاغلي الوظائف التعليمية؛ إذ تم استضافة خبراء ومختصين في التعليم والتطوير المهني عن بعد، وتم بث تلك اللقاءات والمحاضرات مباشرة عبر حسابات المعهد في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار "الجهيمي" إلى أن المركز قام بتسجيل شروحات تطبيقية لبعض المنصات الإلكترونية المهمة في هذه الفترة مثل منظومة التعليم الموحدة، وبوابة عين وبوابة المستقبل؛ حيث تم بثها مسجلة في قناة المعهد باليوتيوب، وقد بلغ إجمالي عدد المشاهدات في اللقاءات المفتوحة بنهاية الأسبوع الثاني ٤٨٠١٧ مشاهدة.

وتم نشر عدد من اللقاءات منها اللقاء الإثرائي "التطويري" مع الدكتور خالد الملحي خبير التعليم عن بعد وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بعنوان "إضاءات في التعليم عن بعد"، ولقاء مع نوال بنت صويلح الجهني، مشرفة تدريب ومدير نظام التدريب الإلكتروني "منصة عين" في إدارة التعليم بمنطقة تبوك بعنوان "شرح منظومة التعليم الموحدة لقادة المدارس، ولقاء إثرائي بعنوان "بوابة عين وحلول التعليم الإلكتروني غير المتزامن" لريان الحمود مشرف المحتوى الرقمي في شركة تطوير التعليمية.

وقدّم المدرب ياسر بن صالح آل مرضمة، رئيس قسم الحاسب الآلي في تعليم منطقة نجران، لقاءً بعنوان "شرح طريقة تفعيل بوابة المستقبل للمشرف التربوي"، ولقاء إثرائي مع يحيى إدريس مشرف التعليم الإلكتروني في تعليم صبيا بعنوان "التوظيف الأمثل لمنظومة التعليم الموحدة".

أشرَفَ على تلك اللقاءات الدكتور عبدالقادر الحربي مدير العمليات ومشرف التعليم عن بعد في المعهد الوطني للتطوير المهني والتدريب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,784
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,642
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,385
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,807

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة