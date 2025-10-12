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أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي الثالث عشر

أكد على متابعة جميع ما يرد في التوصيات وإنجازها

رأس أمير منطقة الجوف، رئيس لجنة الإسكان التنموي، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه اليوم، اجتماعًا للجنة التنفيذية للإسكان التنموي الثالث عشر، بمشاركة وكيل الإمارة، حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، وأعضاء اللجنة.

وأكد أمير منطقة الجوف في بداية الاجتماع على متابعة جميع ما يرد في التوصيات وإنجازها، مع رفع مستوى التنسيق فيما بين الجهات الخدمية لتوفير جميع متطلبات الإسكان للمواطنين، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - لتوفير المسكن الملائم للمواطنين والمواطنات .

واستعرض مدير عام فرع وزارة الإسكان بالجوف، فهيد بن مطلق الشمري، جهود اللجنة في توفير الوحدات السكنية واستعراض بنود الاجتماع ومناقشتها، منوهاً بجهود وحرص أمير منطقة الجوف ومتابعته الدائمة لمشاريع الإسكان وخاصة الإسكان التنموي .

وأوضح مدير الفرع أن الاجتماع خرج بالتوصيات التي تهدف لسرعة إنجاز المشاريع مع تطبيق أعلى معايير الجودة في العمل وَفْق التوجيهات السامية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي الثالث عشر
سبق

رأس أمير منطقة الجوف، رئيس لجنة الإسكان التنموي، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه اليوم، اجتماعًا للجنة التنفيذية للإسكان التنموي الثالث عشر، بمشاركة وكيل الإمارة، حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، وأعضاء اللجنة.

وأكد أمير منطقة الجوف في بداية الاجتماع على متابعة جميع ما يرد في التوصيات وإنجازها، مع رفع مستوى التنسيق فيما بين الجهات الخدمية لتوفير جميع متطلبات الإسكان للمواطنين، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - لتوفير المسكن الملائم للمواطنين والمواطنات .

واستعرض مدير عام فرع وزارة الإسكان بالجوف، فهيد بن مطلق الشمري، جهود اللجنة في توفير الوحدات السكنية واستعراض بنود الاجتماع ومناقشتها، منوهاً بجهود وحرص أمير منطقة الجوف ومتابعته الدائمة لمشاريع الإسكان وخاصة الإسكان التنموي .

وأوضح مدير الفرع أن الاجتماع خرج بالتوصيات التي تهدف لسرعة إنجاز المشاريع مع تطبيق أعلى معايير الجودة في العمل وَفْق التوجيهات السامية .

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
03:43 PM

أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي الثالث عشر

أكد على متابعة جميع ما يرد في التوصيات وإنجازها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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رأس أمير منطقة الجوف، رئيس لجنة الإسكان التنموي، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي من مكتبه اليوم، اجتماعًا للجنة التنفيذية للإسكان التنموي الثالث عشر، بمشاركة وكيل الإمارة، حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، وأعضاء اللجنة.

وأكد أمير منطقة الجوف في بداية الاجتماع على متابعة جميع ما يرد في التوصيات وإنجازها، مع رفع مستوى التنسيق فيما بين الجهات الخدمية لتوفير جميع متطلبات الإسكان للمواطنين، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - لتوفير المسكن الملائم للمواطنين والمواطنات .

واستعرض مدير عام فرع وزارة الإسكان بالجوف، فهيد بن مطلق الشمري، جهود اللجنة في توفير الوحدات السكنية واستعراض بنود الاجتماع ومناقشتها، منوهاً بجهود وحرص أمير منطقة الجوف ومتابعته الدائمة لمشاريع الإسكان وخاصة الإسكان التنموي .

وأوضح مدير الفرع أن الاجتماع خرج بالتوصيات التي تهدف لسرعة إنجاز المشاريع مع تطبيق أعلى معايير الجودة في العمل وَفْق التوجيهات السامية .

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