النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيتور: التعاون يعاني من الغيابات.. ولهذا السبب لم نتعاقد مع "آسيوي"

وصف البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب فريق التعاون بطولة دوري أبطال آسيا بالكبيرة، والمهمة.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشارقة الإماراتي غداً الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا:" صحيح أن الفريق يعاني من بعض الإصابات ولكن ثقتي كبيرة في الـ11 لاعباً الذين سيشاركون بمباراة الغد".

وعن سبب عدم التعاقد مع لاعب آسيوي قال: "جودة اللاعب الأجنبي والمحلي في الفريق وراء عدم التعاقد مع محترف آسيوي".

وأضاف: منذ استلامي مهامي في التعاون أكدت للاعبين أنني سأعتمد عليهم جميعاً، لذلك طالبتهم بأن يكونوا دائماً على أتم الاستعداد للمشاركة.

وعن فريق الشارقة قال:" الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، مما يجعل مباراة الغد صعبة على الجانبين، وعملنا طوال الفترة الماضية من أجل هذه المواجهة بحرص وحماس كبيرين".

التعاون دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
فيتور: التعاون يعاني من الغيابات.. ولهذا السبب لم نتعاقد مع "آسيوي"
سبق

وصف البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب فريق التعاون بطولة دوري أبطال آسيا بالكبيرة، والمهمة.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشارقة الإماراتي غداً الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا:" صحيح أن الفريق يعاني من بعض الإصابات ولكن ثقتي كبيرة في الـ11 لاعباً الذين سيشاركون بمباراة الغد".

وعن سبب عدم التعاقد مع لاعب آسيوي قال: "جودة اللاعب الأجنبي والمحلي في الفريق وراء عدم التعاقد مع محترف آسيوي".

وأضاف: منذ استلامي مهامي في التعاون أكدت للاعبين أنني سأعتمد عليهم جميعاً، لذلك طالبتهم بأن يكونوا دائماً على أتم الاستعداد للمشاركة.

وعن فريق الشارقة قال:" الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، مما يجعل مباراة الغد صعبة على الجانبين، وعملنا طوال الفترة الماضية من أجل هذه المواجهة بحرص وحماس كبيرين".

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
07:49 PM

فيتور: التعاون يعاني من الغيابات.. ولهذا السبب لم نتعاقد مع "آسيوي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
622

وصف البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب فريق التعاون بطولة دوري أبطال آسيا بالكبيرة، والمهمة.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشارقة الإماراتي غداً الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا:" صحيح أن الفريق يعاني من بعض الإصابات ولكن ثقتي كبيرة في الـ11 لاعباً الذين سيشاركون بمباراة الغد".

وعن سبب عدم التعاقد مع لاعب آسيوي قال: "جودة اللاعب الأجنبي والمحلي في الفريق وراء عدم التعاقد مع محترف آسيوي".

وأضاف: منذ استلامي مهامي في التعاون أكدت للاعبين أنني سأعتمد عليهم جميعاً، لذلك طالبتهم بأن يكونوا دائماً على أتم الاستعداد للمشاركة.

وعن فريق الشارقة قال:" الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، مما يجعل مباراة الغد صعبة على الجانبين، وعملنا طوال الفترة الماضية من أجل هذه المواجهة بحرص وحماس كبيرين".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,478
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,241
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,109
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,597

كاريكاتير

دموع الغدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة