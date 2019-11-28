اختتام دورة مفهوم الصناعة المصرفية في التنمية الاقتصادية بجدة

شارك بها عددٌ من الخبراء والمختصين استمرت على مدى 4 أيام

اختتمت أمس الأربعاء في جدة، دورة مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية والتي نفذتها اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بالشراكة مع الأكاديمية المالية. واستهدفت الدورة الصحفيين والإعلاميين، بمشاركة خبراء في القطاع المالي والاقتصادي والمصرفي، والتي استمرت على مدى أربعة أيام.

وتسعى لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من خلال هذه الدورة إلى رفع الثقافة المصرفية والمالية لدى الصحفيين والإعلاميين السعوديين العاملين في مختلف القنوات الصحفية والإعلامية في المملكة من كلا الجنسين، على النحو الذي يمكنهم في تعزيز رصيدهم المعرفي بالمفاهيم المرتبطة بالقضايا والشؤون المصرفية والمالية، بما في ذلك تعريفهم بدور وطبيعة عمل المؤسسات ذات الصلة، وبما يُسهم بالتالي في رفع جودة أدائهم المهني.





وشارك في فعاليات الدورة عددٌ من الخبراء والمختصين والباحثين والمستشارين بالمصرفية المالية، منهم عاصم الرحيلي وسارة العساف ونقاء العتيبي.

فيما شارك الزميل طلعت حافظ متحدث البنوك السعودية في ختام الدورة باستقراء آراء الإعلاميين المشاركين، عما قدمت من محاضرات وكيفية الاستفادة منها.