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26 حالة فقط.. إيطاليا تسجِّل أقل معدل وفيات منذ أكثر من 100 يوم

عدد الإصابات انخفض بصورة طفيفة إلى 303

ارتفع عدد وفيات مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا 26 حالة فقط اليوم الاثنين، مقابل 44 أمس، وذلك في أدنى معدل يومي منذ الثاني من مارس (آذار).

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن مجمل الوفيات منذ ظهور الوباء في إيطاليا في 21 فبراير (شباط) يبلغ حاليا 34371، في رابع أعلى معدل عالمي بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وذكرت أن حالات الإصابة الجديدة انخفضت بصورة طفيفة إلى 303 اليوم من 338 يوم أمس، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة وصل إلى 237290 في المرتبة السابعة عالميًّا.

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26 حالة فقط.. إيطاليا تسجِّل أقل معدل وفيات منذ أكثر من 100 يوم
سبق

ارتفع عدد وفيات مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا 26 حالة فقط اليوم الاثنين، مقابل 44 أمس، وذلك في أدنى معدل يومي منذ الثاني من مارس (آذار).

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن مجمل الوفيات منذ ظهور الوباء في إيطاليا في 21 فبراير (شباط) يبلغ حاليا 34371، في رابع أعلى معدل عالمي بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وذكرت أن حالات الإصابة الجديدة انخفضت بصورة طفيفة إلى 303 اليوم من 338 يوم أمس، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة وصل إلى 237290 في المرتبة السابعة عالميًّا.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
09:45 PM

26 حالة فقط.. إيطاليا تسجِّل أقل معدل وفيات منذ أكثر من 100 يوم

عدد الإصابات انخفض بصورة طفيفة إلى 303

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد وفيات مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا 26 حالة فقط اليوم الاثنين، مقابل 44 أمس، وذلك في أدنى معدل يومي منذ الثاني من مارس (آذار).

وأوضحت وكالة الحماية المدنية أن مجمل الوفيات منذ ظهور الوباء في إيطاليا في 21 فبراير (شباط) يبلغ حاليا 34371، في رابع أعلى معدل عالمي بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وذكرت أن حالات الإصابة الجديدة انخفضت بصورة طفيفة إلى 303 اليوم من 338 يوم أمس، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة وصل إلى 237290 في المرتبة السابعة عالميًّا.

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