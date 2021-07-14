النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

يحتفل العالم غدًا بمناسبة، قوامها كبير، وأساسها متين، يشكِّل الشباب فيها الدعامة الأساسية؛ لكونه الوقود البشري المحرك لتقدُّم الأمم والشعوب على اختلاف أجناسها وأعراقها؛ فاليوم العالمي لمهارات الشباب يأتي هذا العام في سياق مليء بالتحديات؛ بسبب جائحة كوفيد-19 المتواصلة، التي شكَّل الشباب في تحديها حائط الصد المنيع بمجالات مختلفة.

ففي السعودية، ومن خلال هذه السطور التي لا تكفي في سرد ما أقوله من دعم كبير حصل عليه الشباب، ولا تفي بحق الجهود التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لهذه الفئة، أقول: لنا في ولي العهد مثال واضح، كقدوة شبابية، غيَّر بقراراته وأفكاره ملامح السنوات القليلة الماضية، مبشرًا بعقود خير قادمة، وفرص واعدة، وفرض شخصيته وتطلعاته وآماله برؤية 2030 التي حملت ملامحها الكثير والكثير لتمكين الشباب في مختلف القطاعات، التي أدركناها في ريادة الأعمال والاقتصاد والمهنية والتقنية وغيرها من المجالات؛ فهو نموذج حي وواقعي لقوة الشباب السعودي وتأثيرهم الكبير.

أدركت السعودية إمكانيات قوتها الناعمة؛ فعملت على وضع الاستراتيجيات انطلاقًا من رؤية 2030، التي بدأت من خلالها تظهر مقومات هذه القوة الناعمة ونتائجها في مفاصل مختلفة؛ فجاءت الأوامر الملكية دافعة بفئة الشباب نحو سدة العمل الحكومي في مختلف الوزارات والسفارات؛ لتحصد النتائج خلال فترة وجيزة، في أمثلة كثيرة، ونتائج يشهد لها، أبطالها شباب سعودي طموح، استطاع أن يحلق بطموحات وطنه إلى عنان السماء، كوزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي عرَّفناه بالوزير المسؤول واللاعب والمشجع، الذي استطاع بشخصيته الملهمة الشغوفة المحفزة بث روح الانتصار والإيجابية في هذا القطاع الرياضي الشبابي الديناميكي المتنامي طبقًا لأهداف "رؤية 2030".

فالشباب -كما يقال- هم نصف الحاضر وكل المستقبل؛ لذا فإن تنمية وتطوير مهاراتهم كان عنوان المرحلة الماضية والخطط الحاضرة والمستقبل القادم لأبناء السعودية لتحقيق الأهداف التنموية التي رسمتها السعودية العظمى انطلاقًا من إيمانها بأن تغيرات السوق والمهارات المطلوبة القادمة سوف تعتمد وتُبنى على الشباب، وخصوصًا من يمتلكون مفاتيح العلم والجودة.

وختامًا أقول: إن نظرتنا المستقبلية ملونة بالتفاؤل بغد مشرق، يصنعه شباب سعودي طموح، يمتلك الأدوات التي يضع فيها السعودية العظمى على قائمة الدول العالمية.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة
سبق

يحتفل العالم غدًا بمناسبة، قوامها كبير، وأساسها متين، يشكِّل الشباب فيها الدعامة الأساسية؛ لكونه الوقود البشري المحرك لتقدُّم الأمم والشعوب على اختلاف أجناسها وأعراقها؛ فاليوم العالمي لمهارات الشباب يأتي هذا العام في سياق مليء بالتحديات؛ بسبب جائحة كوفيد-19 المتواصلة، التي شكَّل الشباب في تحديها حائط الصد المنيع بمجالات مختلفة.

ففي السعودية، ومن خلال هذه السطور التي لا تكفي في سرد ما أقوله من دعم كبير حصل عليه الشباب، ولا تفي بحق الجهود التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لهذه الفئة، أقول: لنا في ولي العهد مثال واضح، كقدوة شبابية، غيَّر بقراراته وأفكاره ملامح السنوات القليلة الماضية، مبشرًا بعقود خير قادمة، وفرص واعدة، وفرض شخصيته وتطلعاته وآماله برؤية 2030 التي حملت ملامحها الكثير والكثير لتمكين الشباب في مختلف القطاعات، التي أدركناها في ريادة الأعمال والاقتصاد والمهنية والتقنية وغيرها من المجالات؛ فهو نموذج حي وواقعي لقوة الشباب السعودي وتأثيرهم الكبير.

أدركت السعودية إمكانيات قوتها الناعمة؛ فعملت على وضع الاستراتيجيات انطلاقًا من رؤية 2030، التي بدأت من خلالها تظهر مقومات هذه القوة الناعمة ونتائجها في مفاصل مختلفة؛ فجاءت الأوامر الملكية دافعة بفئة الشباب نحو سدة العمل الحكومي في مختلف الوزارات والسفارات؛ لتحصد النتائج خلال فترة وجيزة، في أمثلة كثيرة، ونتائج يشهد لها، أبطالها شباب سعودي طموح، استطاع أن يحلق بطموحات وطنه إلى عنان السماء، كوزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي عرَّفناه بالوزير المسؤول واللاعب والمشجع، الذي استطاع بشخصيته الملهمة الشغوفة المحفزة بث روح الانتصار والإيجابية في هذا القطاع الرياضي الشبابي الديناميكي المتنامي طبقًا لأهداف "رؤية 2030".

فالشباب -كما يقال- هم نصف الحاضر وكل المستقبل؛ لذا فإن تنمية وتطوير مهاراتهم كان عنوان المرحلة الماضية والخطط الحاضرة والمستقبل القادم لأبناء السعودية لتحقيق الأهداف التنموية التي رسمتها السعودية العظمى انطلاقًا من إيمانها بأن تغيرات السوق والمهارات المطلوبة القادمة سوف تعتمد وتُبنى على الشباب، وخصوصًا من يمتلكون مفاتيح العلم والجودة.

وختامًا أقول: إن نظرتنا المستقبلية ملونة بالتفاؤل بغد مشرق، يصنعه شباب سعودي طموح، يمتلك الأدوات التي يضع فيها السعودية العظمى على قائمة الدول العالمية.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
09:24 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
10:37 PM

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر - الرياض
A A A
0
136

يحتفل العالم غدًا بمناسبة، قوامها كبير، وأساسها متين، يشكِّل الشباب فيها الدعامة الأساسية؛ لكونه الوقود البشري المحرك لتقدُّم الأمم والشعوب على اختلاف أجناسها وأعراقها؛ فاليوم العالمي لمهارات الشباب يأتي هذا العام في سياق مليء بالتحديات؛ بسبب جائحة كوفيد-19 المتواصلة، التي شكَّل الشباب في تحديها حائط الصد المنيع بمجالات مختلفة.

ففي السعودية، ومن خلال هذه السطور التي لا تكفي في سرد ما أقوله من دعم كبير حصل عليه الشباب، ولا تفي بحق الجهود التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لهذه الفئة، أقول: لنا في ولي العهد مثال واضح، كقدوة شبابية، غيَّر بقراراته وأفكاره ملامح السنوات القليلة الماضية، مبشرًا بعقود خير قادمة، وفرص واعدة، وفرض شخصيته وتطلعاته وآماله برؤية 2030 التي حملت ملامحها الكثير والكثير لتمكين الشباب في مختلف القطاعات، التي أدركناها في ريادة الأعمال والاقتصاد والمهنية والتقنية وغيرها من المجالات؛ فهو نموذج حي وواقعي لقوة الشباب السعودي وتأثيرهم الكبير.

أدركت السعودية إمكانيات قوتها الناعمة؛ فعملت على وضع الاستراتيجيات انطلاقًا من رؤية 2030، التي بدأت من خلالها تظهر مقومات هذه القوة الناعمة ونتائجها في مفاصل مختلفة؛ فجاءت الأوامر الملكية دافعة بفئة الشباب نحو سدة العمل الحكومي في مختلف الوزارات والسفارات؛ لتحصد النتائج خلال فترة وجيزة، في أمثلة كثيرة، ونتائج يشهد لها، أبطالها شباب سعودي طموح، استطاع أن يحلق بطموحات وطنه إلى عنان السماء، كوزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي عرَّفناه بالوزير المسؤول واللاعب والمشجع، الذي استطاع بشخصيته الملهمة الشغوفة المحفزة بث روح الانتصار والإيجابية في هذا القطاع الرياضي الشبابي الديناميكي المتنامي طبقًا لأهداف "رؤية 2030".

فالشباب -كما يقال- هم نصف الحاضر وكل المستقبل؛ لذا فإن تنمية وتطوير مهاراتهم كان عنوان المرحلة الماضية والخطط الحاضرة والمستقبل القادم لأبناء السعودية لتحقيق الأهداف التنموية التي رسمتها السعودية العظمى انطلاقًا من إيمانها بأن تغيرات السوق والمهارات المطلوبة القادمة سوف تعتمد وتُبنى على الشباب، وخصوصًا من يمتلكون مفاتيح العلم والجودة.

وختامًا أقول: إن نظرتنا المستقبلية ملونة بالتفاؤل بغد مشرق، يصنعه شباب سعودي طموح، يمتلك الأدوات التي يضع فيها السعودية العظمى على قائمة الدول العالمية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,890
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,831

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرین..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرین..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة