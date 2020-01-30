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مدير "صحة الرياض" يزور مستشفى مرات العام والمركز الصحي

قام مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور محمد التويجري، بزيارة تفقدية لمستشفى مرات العام. وكان في استقباله مدير المستشفى الأخصائي حامد الحميدي المطيري.

وتفقّد التويجري أقسامَ المستشفى ومرافقها العامة، كما تجوّل في العيادات الخارجية، والمختبر، والأشعة، وقسم الإسعاف والطوارئ، إضافة إلى عدد من مرافق الخدمات العامة.

واطّلع الدكتور التويجري على سير الأعمال في المشاريع والمبادرات التطويرية في مستشفى مرات العام، ووجّه ببذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية، في كافة محافظات منطقة الرياض.

وفي نفس الصدد، اطلع الدكتور التويجري على سير العمل في مركز صحي مرات، والبرامج التي يقدّمها للمستفيدين.

مستشفى مرات العام الشؤون الصحية في الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير "صحة الرياض" يزور مستشفى مرات العام والمركز الصحي
سبق

قام مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور محمد التويجري، بزيارة تفقدية لمستشفى مرات العام. وكان في استقباله مدير المستشفى الأخصائي حامد الحميدي المطيري.

وتفقّد التويجري أقسامَ المستشفى ومرافقها العامة، كما تجوّل في العيادات الخارجية، والمختبر، والأشعة، وقسم الإسعاف والطوارئ، إضافة إلى عدد من مرافق الخدمات العامة.

واطّلع الدكتور التويجري على سير الأعمال في المشاريع والمبادرات التطويرية في مستشفى مرات العام، ووجّه ببذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية، في كافة محافظات منطقة الرياض.

وفي نفس الصدد، اطلع الدكتور التويجري على سير العمل في مركز صحي مرات، والبرامج التي يقدّمها للمستفيدين.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
08:45 AM

مدير "صحة الرياض" يزور مستشفى مرات العام والمركز الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور محمد التويجري، بزيارة تفقدية لمستشفى مرات العام. وكان في استقباله مدير المستشفى الأخصائي حامد الحميدي المطيري.

وتفقّد التويجري أقسامَ المستشفى ومرافقها العامة، كما تجوّل في العيادات الخارجية، والمختبر، والأشعة، وقسم الإسعاف والطوارئ، إضافة إلى عدد من مرافق الخدمات العامة.

واطّلع الدكتور التويجري على سير الأعمال في المشاريع والمبادرات التطويرية في مستشفى مرات العام، ووجّه ببذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية، في كافة محافظات منطقة الرياض.

وفي نفس الصدد، اطلع الدكتور التويجري على سير العمل في مركز صحي مرات، والبرامج التي يقدّمها للمستفيدين.

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