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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتي خباش، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتي خباش، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
02:35 PM

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتي خباش، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,776
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,607
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,864
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,732

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