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تشوه بالقفص الصدري.. "ولادة الدمام" يجري عملية جراحية نوعية لطفلة 5 سنوات

الأولى من نوعها على مستوى المملكة التي يستخدم فيها تقنية حديثة ومطورة

نجح فريق طبي جراحي متخصص في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في إجراء عملية جراحية نادرة لطفلة لم تتجاوز سن الخامسة كانت تعاني من تشوهات خلقية في القفص الصدري، في عملية تعد الأولى من نوعها على مستوى مدن ومحافظات المملكة التي يستخدم فيها تقنية *حديثة مطوره* للميثايل أكريليت مع إعادة تكوين القص.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام الدكتور عبدالوهاب الجباري أن حالة الطفلة هي من الحالات النادرة الحدوث بواقع حالة من بين 100 ألف حالة. حيث كانت تعاني منذ ولادتها من تشوهات في عظمة القفص الصدري، وراجع بها والدها مستشفى الولادة والأطفال بالدمام بعد أن أوصت عدة مستشفيات بالبحث عن علاج الطفلة خارج المملكة، إلا أنه بعد عرض الحالة على المختصين في المستشفى أبدوا استعدادهم لإجراء العملية لتوفر الإمكانيات.

وبين الدكتور الجباري أن الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الصدر الدكتور أكرم شودري قاموا بإجراء العملية الجراحية للطفلة والتي استغرقت ساعتين عبر استخدام هذه التقنية الحديثة وتكللت العملية بالنجاح وتم فصل أجهزة التنفس عن الطفلة بعد العملية مباشرة وحالتها الصحية ممتازة وغادرت المستشفى بعد مرور ثلاثة أيام من إجراء العملية برفقة أسرتها وهي تتمتع بصحة جيدة.

وأشار أن مستشفى الولادة والأطفال بالدمام يمتلك الإمكانات العالية والكوادر الطبية المؤهلة لتحقيق إنجازات طبية بما يتوافق مع التطور العلمي في المجال الطبي والذي يلمس أثره المستفيدون من الخدمات الصحية في المستشفى، وذلك بوجود الدعم اللامحدود من إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشوه بالقفص الصدري.. "ولادة الدمام" يجري عملية جراحية نوعية لطفلة 5 سنوات
سبق

نجح فريق طبي جراحي متخصص في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في إجراء عملية جراحية نادرة لطفلة لم تتجاوز سن الخامسة كانت تعاني من تشوهات خلقية في القفص الصدري، في عملية تعد الأولى من نوعها على مستوى مدن ومحافظات المملكة التي يستخدم فيها تقنية *حديثة مطوره* للميثايل أكريليت مع إعادة تكوين القص.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام الدكتور عبدالوهاب الجباري أن حالة الطفلة هي من الحالات النادرة الحدوث بواقع حالة من بين 100 ألف حالة. حيث كانت تعاني منذ ولادتها من تشوهات في عظمة القفص الصدري، وراجع بها والدها مستشفى الولادة والأطفال بالدمام بعد أن أوصت عدة مستشفيات بالبحث عن علاج الطفلة خارج المملكة، إلا أنه بعد عرض الحالة على المختصين في المستشفى أبدوا استعدادهم لإجراء العملية لتوفر الإمكانيات.

وبين الدكتور الجباري أن الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الصدر الدكتور أكرم شودري قاموا بإجراء العملية الجراحية للطفلة والتي استغرقت ساعتين عبر استخدام هذه التقنية الحديثة وتكللت العملية بالنجاح وتم فصل أجهزة التنفس عن الطفلة بعد العملية مباشرة وحالتها الصحية ممتازة وغادرت المستشفى بعد مرور ثلاثة أيام من إجراء العملية برفقة أسرتها وهي تتمتع بصحة جيدة.

وأشار أن مستشفى الولادة والأطفال بالدمام يمتلك الإمكانات العالية والكوادر الطبية المؤهلة لتحقيق إنجازات طبية بما يتوافق مع التطور العلمي في المجال الطبي والذي يلمس أثره المستفيدون من الخدمات الصحية في المستشفى، وذلك بوجود الدعم اللامحدود من إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
03:43 PM

تشوه بالقفص الصدري.. "ولادة الدمام" يجري عملية جراحية نوعية لطفلة 5 سنوات

الأولى من نوعها على مستوى المملكة التي يستخدم فيها تقنية حديثة ومطورة

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عبدالله السالم - الدمام
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نجح فريق طبي جراحي متخصص في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام في إجراء عملية جراحية نادرة لطفلة لم تتجاوز سن الخامسة كانت تعاني من تشوهات خلقية في القفص الصدري، في عملية تعد الأولى من نوعها على مستوى مدن ومحافظات المملكة التي يستخدم فيها تقنية *حديثة مطوره* للميثايل أكريليت مع إعادة تكوين القص.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام الدكتور عبدالوهاب الجباري أن حالة الطفلة هي من الحالات النادرة الحدوث بواقع حالة من بين 100 ألف حالة. حيث كانت تعاني منذ ولادتها من تشوهات في عظمة القفص الصدري، وراجع بها والدها مستشفى الولادة والأطفال بالدمام بعد أن أوصت عدة مستشفيات بالبحث عن علاج الطفلة خارج المملكة، إلا أنه بعد عرض الحالة على المختصين في المستشفى أبدوا استعدادهم لإجراء العملية لتوفر الإمكانيات.

وبين الدكتور الجباري أن الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الصدر الدكتور أكرم شودري قاموا بإجراء العملية الجراحية للطفلة والتي استغرقت ساعتين عبر استخدام هذه التقنية الحديثة وتكللت العملية بالنجاح وتم فصل أجهزة التنفس عن الطفلة بعد العملية مباشرة وحالتها الصحية ممتازة وغادرت المستشفى بعد مرور ثلاثة أيام من إجراء العملية برفقة أسرتها وهي تتمتع بصحة جيدة.

وأشار أن مستشفى الولادة والأطفال بالدمام يمتلك الإمكانات العالية والكوادر الطبية المؤهلة لتحقيق إنجازات طبية بما يتوافق مع التطور العلمي في المجال الطبي والذي يلمس أثره المستفيدون من الخدمات الصحية في المستشفى، وذلك بوجود الدعم اللامحدود من إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

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