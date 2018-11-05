مكة.. ضبط عمارة سكنية حوّلتها عمالة لمصنع يحاكي كسوة الكعبة

أكثر من 20 رجلاً وامرأة وطفلاً وجرت إحالتهم للشرطة

ألقت أمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، القبض على أكثر من عشرين شخصاً من الجنسية الآسيوية، داخل عمارة سكنية وحوش به غرف شعبية، بحي العتيبية بمكة المكرمة، يقومون بحياكة كتابة الآيات القرآنية بالتطريز مشابهةً لمصنع كسوة الكعبة المشرفة.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق" فإن بلدية العتيبية بمكة المكرمة داهمت عمالة بداخل عمارة سكنية وحوش به غرف شعبية قديمة تقوم بحياكة كتابة الآيات القرآنية بالتطريز مشابهة لمصنع كسوة الكعبة، وجرت المداهمة وضبط العمالة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري، وقد تم ضبط أكثر من 20 رجلاً وامرأةً وطفلاً تم تسليمهم جميعاً للضبط الإداري؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وصادرت البلدية خلال الدهم 18 ماكينة خياطة، و5 ماكينات تطريز، و3 ماكينات تركيب أزرار، و6 ماكينات قص، و10 لفات قماش أبيض، و30 بالة من قماش ثوب الكعبة الثقيل، حيث تقدر كل بالة بـ30 متراً.

إلى هذا جرت مصادرة 80 قطعة من الأقمشة مكتوبة عليها آيات قرآنية، و200 لفة مكر قصب، و300 خيوط ملونة، وطاولتين كبيرتين، و5 كراتين عباءات نسائية متنوعة.