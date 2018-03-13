وأكدت الاستمرار في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، ومتمنية للجميع الصحة والسلامة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري: "تنفي وزارة التعليم ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل".

نفت وزارة التعليم ما يُتداوَل عن اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لختام العام الدراسي.

"التعليم" تنفي اعتماد درجات الفصل الأول لختام العام الدراسي محمد المواسي سبق 2020-03-13 نفت وزارة التعليم ما يُتداوَل عن اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لختام العام الدراسي. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري: "تنفي وزارة التعليم ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل". وأكدت الاستمرار في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، ومتمنية للجميع الصحة والسلامة.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 11:08 PM

"التعليم" تنفي اعتماد درجات الفصل الأول لختام العام الدراسي بعد شائعات وتغريدات ملفقة





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نفت وزارة التعليم ما يُتداوَل عن اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لختام العام الدراسي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري: "تنفي وزارة التعليم ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل".

وأكدت الاستمرار في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، ومتمنية للجميع الصحة والسلامة.