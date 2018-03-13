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"التعليم" تنفي اعتماد درجات الفصل الأول لختام العام الدراسي

بعد شائعات وتغريدات ملفقة

نفت وزارة التعليم ما يُتداوَل عن اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لختام العام الدراسي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري: "تنفي وزارة التعليم ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل".

وأكدت الاستمرار في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، ومتمنية للجميع الصحة والسلامة.

وزارة التعليم تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد منظومة التعليم الموحدة التعليم عن بعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تنفي اعتماد درجات الفصل الأول لختام العام الدراسي
سبق

نفت وزارة التعليم ما يُتداوَل عن اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لختام العام الدراسي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري: "تنفي وزارة التعليم ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل".

وأكدت الاستمرار في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، ومتمنية للجميع الصحة والسلامة.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
11:08 PM

"التعليم" تنفي اعتماد درجات الفصل الأول لختام العام الدراسي

بعد شائعات وتغريدات ملفقة

A A A
محمد المواسي - جازان
0
2,950

نفت وزارة التعليم ما يُتداوَل عن اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول لختام العام الدراسي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري: "تنفي وزارة التعليم ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل".

وأكدت الاستمرار في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، ومتمنية للجميع الصحة والسلامة.

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