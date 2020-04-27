خلال أزمة كورونا.. جمعية "إكرام" لحفظ الطعام تخدم أكثر من 26 حياً بمكة

لمكافحة آثار الجائحة.. وزعت الطعام والمواد الغذائية على الفقراء

بادرت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة، بخدمة أكثر من 26 حياً من أحياء مكة المكرمة بتوزيع أصناف متنوعة من الطعام والمواد الغذائية، وذلك لمكافحة الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وقال مدير الجمعية الشيخ أحمد المطرفي، إن "الجمعية ووفق توجيهات لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ومركز التنمية الاجتماعي تخدم هذه الأحياء في مكة المكرمة بأسطول سياراتها المكون من 40 سيارة".

وأضاف "المطرفي": إن "الجمعية توزع السلال الغذائية والتمور والوجبات الساخنة وعبوات الماء والوجبات الجافة والوجبات المقدمة من احد المطاعم الكبيرة".

وأوضح "المطرفي" أن "الجمعية تلقت توجيهات بخدمة الأحياء التي شملها الحظر الكلي والتي يقطنها فقراء ومساكين ومنقطعون عن العمل".

وعن آلية العمل مع بداية شهر رمضان المبارك، قال "المطرفي": إن "الجهود مستمرة مع دخول الشهر الكريم وإن الوجبات والخدمات لا زالت تقدم للمستفيدين بما يتناسب مع رمضان"، مضيفاً أن "الجمعية وضعت خطة عمل في هذا الشهر لمواكبة احتياج الناس".