النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال أزمة كورونا.. جمعية "إكرام" لحفظ الطعام تخدم أكثر من 26 حياً بمكة

لمكافحة آثار الجائحة.. وزعت الطعام والمواد الغذائية على الفقراء

بادرت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة، بخدمة أكثر من 26 حياً من أحياء مكة المكرمة بتوزيع أصناف متنوعة من الطعام والمواد الغذائية، وذلك لمكافحة الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وقال مدير الجمعية الشيخ أحمد المطرفي، إن "الجمعية ووفق توجيهات لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ومركز التنمية الاجتماعي تخدم هذه الأحياء في مكة المكرمة بأسطول سياراتها المكون من 40 سيارة".

وأضاف "المطرفي": إن "الجمعية توزع السلال الغذائية والتمور والوجبات الساخنة وعبوات الماء والوجبات الجافة والوجبات المقدمة من احد المطاعم الكبيرة".

وأوضح "المطرفي" أن "الجمعية تلقت توجيهات بخدمة الأحياء التي شملها الحظر الكلي والتي يقطنها فقراء ومساكين ومنقطعون عن العمل".

وعن آلية العمل مع بداية شهر رمضان المبارك، قال "المطرفي": إن "الجهود مستمرة مع دخول الشهر الكريم وإن الوجبات والخدمات لا زالت تقدم للمستفيدين بما يتناسب مع رمضان"، مضيفاً أن "الجمعية وضعت خطة عمل في هذا الشهر لمواكبة احتياج الناس".

جمعية إكرام مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال أزمة كورونا.. جمعية "إكرام" لحفظ الطعام تخدم أكثر من 26 حياً بمكة
سبق

بادرت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة، بخدمة أكثر من 26 حياً من أحياء مكة المكرمة بتوزيع أصناف متنوعة من الطعام والمواد الغذائية، وذلك لمكافحة الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وقال مدير الجمعية الشيخ أحمد المطرفي، إن "الجمعية ووفق توجيهات لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ومركز التنمية الاجتماعي تخدم هذه الأحياء في مكة المكرمة بأسطول سياراتها المكون من 40 سيارة".

وأضاف "المطرفي": إن "الجمعية توزع السلال الغذائية والتمور والوجبات الساخنة وعبوات الماء والوجبات الجافة والوجبات المقدمة من احد المطاعم الكبيرة".

وأوضح "المطرفي" أن "الجمعية تلقت توجيهات بخدمة الأحياء التي شملها الحظر الكلي والتي يقطنها فقراء ومساكين ومنقطعون عن العمل".

وعن آلية العمل مع بداية شهر رمضان المبارك، قال "المطرفي": إن "الجهود مستمرة مع دخول الشهر الكريم وإن الوجبات والخدمات لا زالت تقدم للمستفيدين بما يتناسب مع رمضان"، مضيفاً أن "الجمعية وضعت خطة عمل في هذا الشهر لمواكبة احتياج الناس".

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
09:54 PM

خلال أزمة كورونا.. جمعية "إكرام" لحفظ الطعام تخدم أكثر من 26 حياً بمكة

لمكافحة آثار الجائحة.. وزعت الطعام والمواد الغذائية على الفقراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,043

بادرت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة، بخدمة أكثر من 26 حياً من أحياء مكة المكرمة بتوزيع أصناف متنوعة من الطعام والمواد الغذائية، وذلك لمكافحة الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وقال مدير الجمعية الشيخ أحمد المطرفي، إن "الجمعية ووفق توجيهات لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ومركز التنمية الاجتماعي تخدم هذه الأحياء في مكة المكرمة بأسطول سياراتها المكون من 40 سيارة".

وأضاف "المطرفي": إن "الجمعية توزع السلال الغذائية والتمور والوجبات الساخنة وعبوات الماء والوجبات الجافة والوجبات المقدمة من احد المطاعم الكبيرة".

وأوضح "المطرفي" أن "الجمعية تلقت توجيهات بخدمة الأحياء التي شملها الحظر الكلي والتي يقطنها فقراء ومساكين ومنقطعون عن العمل".

وعن آلية العمل مع بداية شهر رمضان المبارك، قال "المطرفي": إن "الجهود مستمرة مع دخول الشهر الكريم وإن الوجبات والخدمات لا زالت تقدم للمستفيدين بما يتناسب مع رمضان"، مضيفاً أن "الجمعية وضعت خطة عمل في هذا الشهر لمواكبة احتياج الناس".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,609
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,224
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,667
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,688

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة