النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرّف على محاور الشراكة الإستراتيجية لـ "رؤية السعودية كوريا 2030"

المملكة تأتي في المرتبة الثامنة كشريك تجاري وسيئول في الخامسة للسعودية

أضحت السعودية ثامن أكبر شريك تجاري لكوريا، منذ العام المنصرم 2018، في حين أن كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة.

ونتج عن الشراكات والاتفاقيات السعودية الكورية "رؤية السعودية كوريا 2030" التي ترتكز على 3 محاور، هي: التنمية الاقتصادية، والتطوير الحكومي، والتنمية البشرية والمجتمعية.

ويتضمن محور التنمية الاقتصادية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترويج الأبحاث والتطوير والاستثمارات، وتحول المدن، والاستدامة.

ويشمل محور التطوير الحكومي، الحكومة الرقمية، وتخصيص الخدمات والممتلكات الحكومية، والبنية التحتية، وفعالية الحكومة، والسياسات الحكومية.

ويضم محور التنمية البشرية والمجتمعية، تطوير القوى العاملة، وحماية المستهلك، والتحول الرقمي للقطاع الصحي.

وبدأت جهود الشراكة الإستراتيجية مع كوريا الجنوبية على خلفية لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-، ورئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كيون-هي؛ على هامش انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في الصين التي تمّ التأكيد من خلالها على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث إن البلدين لديهما الفرصة على نقل هذه العلاقة إلى ما بعد الشراكة التقليدية وتوسيع علاقاتهما من خلال إقامة شراكة استراتيجية رسمية وتشجيع علاقات تجارية واقتصادية أقوى، مستفيدين من الفرص الضخمة التي يملكها كلا البلدين.

فيما قادت الإصلاحات الاقتصادية في السعودية الاستثمارات الكورية حيث وجدت بيئة فريدة للشركات الكورية للعمل مع نظرائها السعوديين

وعقد أول اجتماع للجنة الرؤية السعودية الكورية 2030 في شهر أكتوبر عام 2017م في مدينة سيئول بجمهورية كوريا وتمّ التوافق على 40 مشروعاً ومبادرة مبدئية بين البلدين تحت الرؤية السعودية الكورية 2030 لبدء أعمال هذه الشراكة.

وتقدر إحصائيات أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا خلال آخر عشر سنوات (من الفترة 2009 حتى 2018) بلغ نحو 1.24 تريليون ريال أو ما يعادل 332.1 مليار دولار.

وبلغ حجم التجارة الخارجية للبلدين 1.4 تريليون دولار خلال عام 2017، بصادرات بلغت 795.4 مليار دولار وواردات بلغت 612.9 مليار دولار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرّف على محاور الشراكة الإستراتيجية لـ "رؤية السعودية كوريا 2030"
سبق

أضحت السعودية ثامن أكبر شريك تجاري لكوريا، منذ العام المنصرم 2018، في حين أن كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة.

ونتج عن الشراكات والاتفاقيات السعودية الكورية "رؤية السعودية كوريا 2030" التي ترتكز على 3 محاور، هي: التنمية الاقتصادية، والتطوير الحكومي، والتنمية البشرية والمجتمعية.

ويتضمن محور التنمية الاقتصادية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترويج الأبحاث والتطوير والاستثمارات، وتحول المدن، والاستدامة.

ويشمل محور التطوير الحكومي، الحكومة الرقمية، وتخصيص الخدمات والممتلكات الحكومية، والبنية التحتية، وفعالية الحكومة، والسياسات الحكومية.

ويضم محور التنمية البشرية والمجتمعية، تطوير القوى العاملة، وحماية المستهلك، والتحول الرقمي للقطاع الصحي.

وبدأت جهود الشراكة الإستراتيجية مع كوريا الجنوبية على خلفية لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-، ورئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كيون-هي؛ على هامش انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في الصين التي تمّ التأكيد من خلالها على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث إن البلدين لديهما الفرصة على نقل هذه العلاقة إلى ما بعد الشراكة التقليدية وتوسيع علاقاتهما من خلال إقامة شراكة استراتيجية رسمية وتشجيع علاقات تجارية واقتصادية أقوى، مستفيدين من الفرص الضخمة التي يملكها كلا البلدين.

فيما قادت الإصلاحات الاقتصادية في السعودية الاستثمارات الكورية حيث وجدت بيئة فريدة للشركات الكورية للعمل مع نظرائها السعوديين

وعقد أول اجتماع للجنة الرؤية السعودية الكورية 2030 في شهر أكتوبر عام 2017م في مدينة سيئول بجمهورية كوريا وتمّ التوافق على 40 مشروعاً ومبادرة مبدئية بين البلدين تحت الرؤية السعودية الكورية 2030 لبدء أعمال هذه الشراكة.

وتقدر إحصائيات أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا خلال آخر عشر سنوات (من الفترة 2009 حتى 2018) بلغ نحو 1.24 تريليون ريال أو ما يعادل 332.1 مليار دولار.

وبلغ حجم التجارة الخارجية للبلدين 1.4 تريليون دولار خلال عام 2017، بصادرات بلغت 795.4 مليار دولار وواردات بلغت 612.9 مليار دولار.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:00 AM

تعرّف على محاور الشراكة الإستراتيجية لـ "رؤية السعودية كوريا 2030"

المملكة تأتي في المرتبة الثامنة كشريك تجاري وسيئول في الخامسة للسعودية

A A A
عبدالله البارقي - الرياض
0
1,089

أضحت السعودية ثامن أكبر شريك تجاري لكوريا، منذ العام المنصرم 2018، في حين أن كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة.

ونتج عن الشراكات والاتفاقيات السعودية الكورية "رؤية السعودية كوريا 2030" التي ترتكز على 3 محاور، هي: التنمية الاقتصادية، والتطوير الحكومي، والتنمية البشرية والمجتمعية.

ويتضمن محور التنمية الاقتصادية تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وترويج الأبحاث والتطوير والاستثمارات، وتحول المدن، والاستدامة.

ويشمل محور التطوير الحكومي، الحكومة الرقمية، وتخصيص الخدمات والممتلكات الحكومية، والبنية التحتية، وفعالية الحكومة، والسياسات الحكومية.

ويضم محور التنمية البشرية والمجتمعية، تطوير القوى العاملة، وحماية المستهلك، والتحول الرقمي للقطاع الصحي.

وبدأت جهود الشراكة الإستراتيجية مع كوريا الجنوبية على خلفية لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-، ورئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كيون-هي؛ على هامش انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في الصين التي تمّ التأكيد من خلالها على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث إن البلدين لديهما الفرصة على نقل هذه العلاقة إلى ما بعد الشراكة التقليدية وتوسيع علاقاتهما من خلال إقامة شراكة استراتيجية رسمية وتشجيع علاقات تجارية واقتصادية أقوى، مستفيدين من الفرص الضخمة التي يملكها كلا البلدين.

فيما قادت الإصلاحات الاقتصادية في السعودية الاستثمارات الكورية حيث وجدت بيئة فريدة للشركات الكورية للعمل مع نظرائها السعوديين

وعقد أول اجتماع للجنة الرؤية السعودية الكورية 2030 في شهر أكتوبر عام 2017م في مدينة سيئول بجمهورية كوريا وتمّ التوافق على 40 مشروعاً ومبادرة مبدئية بين البلدين تحت الرؤية السعودية الكورية 2030 لبدء أعمال هذه الشراكة.

وتقدر إحصائيات أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا خلال آخر عشر سنوات (من الفترة 2009 حتى 2018) بلغ نحو 1.24 تريليون ريال أو ما يعادل 332.1 مليار دولار.

وبلغ حجم التجارة الخارجية للبلدين 1.4 تريليون دولار خلال عام 2017، بصادرات بلغت 795.4 مليار دولار وواردات بلغت 612.9 مليار دولار.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,251
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,096
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,652
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,996

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة