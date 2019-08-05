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"الفيصل" يشكر جامعة جازان على إيفادها بعثة طبية للحج

تتألف من 50 طبيبًا وممارسًا صحيًّا و35 طالبًا من الكشافة

وجّه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية، برقية لوزير التعليم، شكَر فيها جامعة جازان على مبادرتها بإيفاد بعثة طبية وكشفية للمشاعر المقدسة مجهزة بعيادات طبية متنقلة تضم 50 طبيبًا وممارسًا صحيًّا، و35 طالبًا من كشافة الجامعة.

وأعرب مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن بالغ امتنانه وشكره للأمير خالد الفيصل على دعمه الكبير لبعثة الجامعة الطبية وتوجيهه للجهات المختصة بتسهيل مهمة أعضاء البعثة داخل المشاعر المقدسة وإصدار التصاريح اللازمة للبعثة.

كما وجّه مدير الجامعة شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على دعمه الكبير لطلبة الجامعة ومنسوبيها ولبرامجهم ومبادراتهم التطوعية خدمةً للدين والوطن والمجتمع.

وقال "القحطاني": بعثة جامعة جازان الطبية لموسم الحج، حظيت باهتمام ودعم الوزارة التي سهّلت واختصرت الكثير من الإجراءات منذ بداية التخطيط لإيفاد البعثة.

ونوّه بالجهود التي بُذلت من قِبَل الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي وعمادة شؤون الطلاب وإدارة الحركة والنقل للمشاركة في موسم حج هذا العام.

وقد باشر الفريق الطبي والكشفي لجامعة جازان مهامه في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لحجاج وضيوف الرحمن.

وأوضح رئيس البعثة المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، الدكتور مدني آل عيسى، أن العيادات استقبلت في اليومين الماضيين أكثر من 788 حالة مرضية عبر عيادات للنساء وللرجال، جُهزت بأحدث المعدات الطبية.

وأشار إلى تحويل 33 حالة لمستشفيات المشاعر المقدسة عبر سيارات الإسعاف الموفرة من جامعة جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يشكر جامعة جازان على إيفادها بعثة طبية للحج
سبق

وجّه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية، برقية لوزير التعليم، شكَر فيها جامعة جازان على مبادرتها بإيفاد بعثة طبية وكشفية للمشاعر المقدسة مجهزة بعيادات طبية متنقلة تضم 50 طبيبًا وممارسًا صحيًّا، و35 طالبًا من كشافة الجامعة.

وأعرب مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن بالغ امتنانه وشكره للأمير خالد الفيصل على دعمه الكبير لبعثة الجامعة الطبية وتوجيهه للجهات المختصة بتسهيل مهمة أعضاء البعثة داخل المشاعر المقدسة وإصدار التصاريح اللازمة للبعثة.

كما وجّه مدير الجامعة شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على دعمه الكبير لطلبة الجامعة ومنسوبيها ولبرامجهم ومبادراتهم التطوعية خدمةً للدين والوطن والمجتمع.

وقال "القحطاني": بعثة جامعة جازان الطبية لموسم الحج، حظيت باهتمام ودعم الوزارة التي سهّلت واختصرت الكثير من الإجراءات منذ بداية التخطيط لإيفاد البعثة.

ونوّه بالجهود التي بُذلت من قِبَل الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي وعمادة شؤون الطلاب وإدارة الحركة والنقل للمشاركة في موسم حج هذا العام.

وقد باشر الفريق الطبي والكشفي لجامعة جازان مهامه في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لحجاج وضيوف الرحمن.

وأوضح رئيس البعثة المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، الدكتور مدني آل عيسى، أن العيادات استقبلت في اليومين الماضيين أكثر من 788 حالة مرضية عبر عيادات للنساء وللرجال، جُهزت بأحدث المعدات الطبية.

وأشار إلى تحويل 33 حالة لمستشفيات المشاعر المقدسة عبر سيارات الإسعاف الموفرة من جامعة جازان.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
01:32 PM

"الفيصل" يشكر جامعة جازان على إيفادها بعثة طبية للحج

تتألف من 50 طبيبًا وممارسًا صحيًّا و35 طالبًا من الكشافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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وجّه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية، برقية لوزير التعليم، شكَر فيها جامعة جازان على مبادرتها بإيفاد بعثة طبية وكشفية للمشاعر المقدسة مجهزة بعيادات طبية متنقلة تضم 50 طبيبًا وممارسًا صحيًّا، و35 طالبًا من كشافة الجامعة.

وأعرب مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن بالغ امتنانه وشكره للأمير خالد الفيصل على دعمه الكبير لبعثة الجامعة الطبية وتوجيهه للجهات المختصة بتسهيل مهمة أعضاء البعثة داخل المشاعر المقدسة وإصدار التصاريح اللازمة للبعثة.

كما وجّه مدير الجامعة شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على دعمه الكبير لطلبة الجامعة ومنسوبيها ولبرامجهم ومبادراتهم التطوعية خدمةً للدين والوطن والمجتمع.

وقال "القحطاني": بعثة جامعة جازان الطبية لموسم الحج، حظيت باهتمام ودعم الوزارة التي سهّلت واختصرت الكثير من الإجراءات منذ بداية التخطيط لإيفاد البعثة.

ونوّه بالجهود التي بُذلت من قِبَل الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي وعمادة شؤون الطلاب وإدارة الحركة والنقل للمشاركة في موسم حج هذا العام.

وقد باشر الفريق الطبي والكشفي لجامعة جازان مهامه في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لحجاج وضيوف الرحمن.

وأوضح رئيس البعثة المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، الدكتور مدني آل عيسى، أن العيادات استقبلت في اليومين الماضيين أكثر من 788 حالة مرضية عبر عيادات للنساء وللرجال، جُهزت بأحدث المعدات الطبية.

وأشار إلى تحويل 33 حالة لمستشفيات المشاعر المقدسة عبر سيارات الإسعاف الموفرة من جامعة جازان.

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