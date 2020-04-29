وزير الأوقاف اليمني يثمّن تدشين النسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة

أشاد بجهود قيادة المملكة في خدمة القرآن والسنة ونصرة قضايا الأمة

أشاد وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عطية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في خدمة القرآن الكريم، ونشر السنة إلى جانب نصرة قضايا الأمة والدفاع عن حقوق المستضعفين.

وقال "عطية": تدشين مصحف المدينة النبوية عبر منصتي أندرويد وأبل سيسهم في إيصال أعظم كتاب للمسلمين بالعالم من أجود مطبعة خدمت كتاب على مدى التاريخ الإسلامي.

جاء ذلك عقب تدشين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم أمس للنسخة الثانية من تطبيق مصحف المدينة النبوية على منصتي أندرويد وأبل التي أنتجها المجمع.

وأضاف "عطية": تحديث التطبيق وإضافة 28 من الخصائص الجديدة، والتحديثات المتطورة يجسد حرص المجمع بالعناية بالقرآن الكريم ومواكبة التطور في التقنيات الحديثة وفق رؤية المملكة 2030.

وأردف: هذا التطبيق بتحديثاته الجديدة سيخدم جميع المسلمين في العالم وسيكون له الأثر البالغ في نشر هذا القرآن الكريم.

ونوّه بالأعمال التطويرية التي شهدها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بإشراف "آل الشيخ" الذي وصفه بأنه "يسير بمنظومة العمل بكل احترافية محققاً رسالة المملكة وقيادتها الرشيدة التي جسدت خدمة الإسلام واقعاً سيخلده التاريخ بحروف ذهبية".

وأشاد بجهود وزارة الشؤون الاسلامية والتعاون المشترك بينها وبين وزارة الأوقاف اليمني.