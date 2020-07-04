النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نقل طفل أردني سقط في بئر من حائل إلى عمّان

عبر طائرة إخلاء طبي أردني

نقلت طائرة إخلاء طبي أردنية، الطفل "كنان علاء الدين الحسن" (4 سنوات) من حائل إلى مدينة الحسين الطبية بعمّان الأردنية، وذلك إثر إصابته بعد تعرضه للسقوط بإحدى الآبار بحائل.

وكانت عائلة "كنان" ناشدت ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بنقله من السعودية للأردن لتلقي العلاج هناك.

ووجّه ملك الأردن بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، إلى حائل لإخلاء الطفل "كنان"، وبعد تنسيق الجهات المعنية في البلدين الأردن والسعودية، تم أمس الجمعة نقل الطفل من مطار حائل الدولي إلى مطار الملكة علياء الدولي بعمّان.

وعبّر ذوو الطفل عن شكرهم للملك عبدالله الثاني، على المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية، مثمنين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية، فيما عبّروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة السعودية على ما قدموا لهم من تعاون وتعامل حسن ومتابعة مستمرة لحالة طفلهم، كما قدموا شكرهم لجميع منسوبي وزارة الصحة بالسعودية على تفاعلهم واهتمامهم بحالة المريض وتجاوبهم وتواصلهم مع أسرة الطفل.

الأردن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نقل طفل أردني سقط في بئر من حائل إلى عمّان
سبق

نقلت طائرة إخلاء طبي أردنية، الطفل "كنان علاء الدين الحسن" (4 سنوات) من حائل إلى مدينة الحسين الطبية بعمّان الأردنية، وذلك إثر إصابته بعد تعرضه للسقوط بإحدى الآبار بحائل.

وكانت عائلة "كنان" ناشدت ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بنقله من السعودية للأردن لتلقي العلاج هناك.

ووجّه ملك الأردن بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، إلى حائل لإخلاء الطفل "كنان"، وبعد تنسيق الجهات المعنية في البلدين الأردن والسعودية، تم أمس الجمعة نقل الطفل من مطار حائل الدولي إلى مطار الملكة علياء الدولي بعمّان.

وعبّر ذوو الطفل عن شكرهم للملك عبدالله الثاني، على المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية، مثمنين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية، فيما عبّروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة السعودية على ما قدموا لهم من تعاون وتعامل حسن ومتابعة مستمرة لحالة طفلهم، كما قدموا شكرهم لجميع منسوبي وزارة الصحة بالسعودية على تفاعلهم واهتمامهم بحالة المريض وتجاوبهم وتواصلهم مع أسرة الطفل.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
10:31 PM

نقل طفل أردني سقط في بئر من حائل إلى عمّان

عبر طائرة إخلاء طبي أردني

A A A
خالد السليمي - حائل
1
4,198

نقلت طائرة إخلاء طبي أردنية، الطفل "كنان علاء الدين الحسن" (4 سنوات) من حائل إلى مدينة الحسين الطبية بعمّان الأردنية، وذلك إثر إصابته بعد تعرضه للسقوط بإحدى الآبار بحائل.

وكانت عائلة "كنان" ناشدت ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بنقله من السعودية للأردن لتلقي العلاج هناك.

ووجّه ملك الأردن بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، إلى حائل لإخلاء الطفل "كنان"، وبعد تنسيق الجهات المعنية في البلدين الأردن والسعودية، تم أمس الجمعة نقل الطفل من مطار حائل الدولي إلى مطار الملكة علياء الدولي بعمّان.

وعبّر ذوو الطفل عن شكرهم للملك عبدالله الثاني، على المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية، مثمنين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية، فيما عبّروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة السعودية على ما قدموا لهم من تعاون وتعامل حسن ومتابعة مستمرة لحالة طفلهم، كما قدموا شكرهم لجميع منسوبي وزارة الصحة بالسعودية على تفاعلهم واهتمامهم بحالة المريض وتجاوبهم وتواصلهم مع أسرة الطفل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,571
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,727
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,519
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,784

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة