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الناجي الوحيد.. مقيم يفقد جميع أفراد أسرته في حادث على طريق "مكة- المدينة"

والداه وشقيقه فارقوا الحياة وهو لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى حراء

فقدَ شاب من جنسية عربية؛ أسرته جميعهم في حادث مروري مروع وقع على طريق "مكة – المدينة"، وهم ؛ "والده ووالدته وشقيقه" بينما هو الناجي الوحيد من ذلك الحادث، الذي خطفَ جميع أفراد أسرته، فيما لا يزال يتلقى العلاج بمستشفى حراء العام من جراء الحادث.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق" فإن حادثًا مروريًا وقع على عائلة مقيمة من جنسية عربية على طريق "مكة - المدينة" وهم متجهون إلى العاصمة المقدسة، وقد توفي الزوج وزوجته وأحد أبنائه، بينما نجا من الحادث "الابن الآخر" وهو الناجي الوحيد والمتبقي من تلك الأسرة، حيث تم تحويلهم إلى مستشفى حراء العام، وأُودع المتوفين ثلاجة الموتى، فيما أُدخل الناجي المستشفى لتلقي العلاج، ولا يزال يخضع للعلاج.


وقد تمت الصلاة على الأسرة، أمس الظهر وووري جثمان المتوفين في مقابر المعلاة بمكة المكرمة، وسط دعوات لهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته.

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الناجي الوحيد.. مقيم يفقد جميع أفراد أسرته في حادث على طريق "مكة- المدينة"
سبق

فقدَ شاب من جنسية عربية؛ أسرته جميعهم في حادث مروري مروع وقع على طريق "مكة – المدينة"، وهم ؛ "والده ووالدته وشقيقه" بينما هو الناجي الوحيد من ذلك الحادث، الذي خطفَ جميع أفراد أسرته، فيما لا يزال يتلقى العلاج بمستشفى حراء العام من جراء الحادث.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق" فإن حادثًا مروريًا وقع على عائلة مقيمة من جنسية عربية على طريق "مكة - المدينة" وهم متجهون إلى العاصمة المقدسة، وقد توفي الزوج وزوجته وأحد أبنائه، بينما نجا من الحادث "الابن الآخر" وهو الناجي الوحيد والمتبقي من تلك الأسرة، حيث تم تحويلهم إلى مستشفى حراء العام، وأُودع المتوفين ثلاجة الموتى، فيما أُدخل الناجي المستشفى لتلقي العلاج، ولا يزال يخضع للعلاج.


وقد تمت الصلاة على الأسرة، أمس الظهر وووري جثمان المتوفين في مقابر المعلاة بمكة المكرمة، وسط دعوات لهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
01:11 AM

الناجي الوحيد.. مقيم يفقد جميع أفراد أسرته في حادث على طريق "مكة- المدينة"

والداه وشقيقه فارقوا الحياة وهو لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى حراء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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فقدَ شاب من جنسية عربية؛ أسرته جميعهم في حادث مروري مروع وقع على طريق "مكة – المدينة"، وهم ؛ "والده ووالدته وشقيقه" بينما هو الناجي الوحيد من ذلك الحادث، الذي خطفَ جميع أفراد أسرته، فيما لا يزال يتلقى العلاج بمستشفى حراء العام من جراء الحادث.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق" فإن حادثًا مروريًا وقع على عائلة مقيمة من جنسية عربية على طريق "مكة - المدينة" وهم متجهون إلى العاصمة المقدسة، وقد توفي الزوج وزوجته وأحد أبنائه، بينما نجا من الحادث "الابن الآخر" وهو الناجي الوحيد والمتبقي من تلك الأسرة، حيث تم تحويلهم إلى مستشفى حراء العام، وأُودع المتوفين ثلاجة الموتى، فيما أُدخل الناجي المستشفى لتلقي العلاج، ولا يزال يخضع للعلاج.


وقد تمت الصلاة على الأسرة، أمس الظهر وووري جثمان المتوفين في مقابر المعلاة بمكة المكرمة، وسط دعوات لهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته.

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