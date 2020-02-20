"أمانة جدة" تدعم "بلدية القنفذة" بفرق مكافحة حشرية
دعمت أمانة محافظة جدة بلدية محافظة القنفذة بفرق مكافحة حشرية؛ لتكثيف عمليات الرش في نطاق إشراف البلدية.
وقدم رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس سعيد الغامدي، شكره وتقديره لأمين محافظة جدة صالح التركي، ووكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني على الدعم.
أمانة جدة
بلدية القنفذة
"أمانة جدة" تدعم "بلدية القنفذة" بفرق مكافحة حشرية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-20
دعمت أمانة محافظة جدة بلدية محافظة القنفذة بفرق مكافحة حشرية؛ لتكثيف عمليات الرش في نطاق إشراف البلدية.
وقدم رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس سعيد الغامدي، شكره وتقديره لأمين محافظة جدة صالح التركي، ووكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني على الدعم.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
10:26 PM
"أمانة جدة" تدعم "بلدية القنفذة" بفرق مكافحة حشرية
دعمت أمانة محافظة جدة بلدية محافظة القنفذة بفرق مكافحة حشرية؛ لتكثيف عمليات الرش في نطاق إشراف البلدية.
وقدم رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس سعيد الغامدي، شكره وتقديره لأمين محافظة جدة صالح التركي، ووكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني على الدعم.