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"الضمان الصحي": التأمين يغطي علاج "كورونا" والحالات المشتبه بها

تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والأدوية

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أنّ العناية الطبية لعلاج الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد covid-19 والحالات المشتبه بها ضمن التغطية لوثيقة الضمان الصحي وتشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والأدوية وأي أجهزة أو مواد غير مستثناة بالوثيقة".

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك: "إن فيروس كورونا يقع في دائرة الأمراض المدرجة ضمن منافع الوثيقة، شأنه في ذلك شأن جميع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي التي تلتزم التغطية التأمينية بعلاجها، مُشدداً على أن المجلس يعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين تحت مظلة التأمين وشركات التأمين الصحي إضافة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة بما يكفل ضمان توفير خدمات التأمين الصحي المناسب للمؤمن لهم والمستفيدين بسرعة ودون أي تأخير وبالشكل الذي يضمن توفير أفضل الخدمات التأمينية لمستحقيها.

وأهاب "المعارك" بجميع المؤمّن لهم الاستفادة من قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على التساؤلات كافة وتلقّي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى وذلك من خلال إحدى القنوات التالية: الرقم الموحد 920001177، أو البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa، أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa، أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس.

مجلس الضمان الصحي التعاوني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الضمان الصحي": التأمين يغطي علاج "كورونا" والحالات المشتبه بها
سبق

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أنّ العناية الطبية لعلاج الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد covid-19 والحالات المشتبه بها ضمن التغطية لوثيقة الضمان الصحي وتشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والأدوية وأي أجهزة أو مواد غير مستثناة بالوثيقة".

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك: "إن فيروس كورونا يقع في دائرة الأمراض المدرجة ضمن منافع الوثيقة، شأنه في ذلك شأن جميع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي التي تلتزم التغطية التأمينية بعلاجها، مُشدداً على أن المجلس يعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين تحت مظلة التأمين وشركات التأمين الصحي إضافة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة بما يكفل ضمان توفير خدمات التأمين الصحي المناسب للمؤمن لهم والمستفيدين بسرعة ودون أي تأخير وبالشكل الذي يضمن توفير أفضل الخدمات التأمينية لمستحقيها.

وأهاب "المعارك" بجميع المؤمّن لهم الاستفادة من قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على التساؤلات كافة وتلقّي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى وذلك من خلال إحدى القنوات التالية: الرقم الموحد 920001177، أو البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa، أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa، أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
04:52 PM

"الضمان الصحي": التأمين يغطي علاج "كورونا" والحالات المشتبه بها

تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والأدوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أنّ العناية الطبية لعلاج الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد covid-19 والحالات المشتبه بها ضمن التغطية لوثيقة الضمان الصحي وتشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والأدوية وأي أجهزة أو مواد غير مستثناة بالوثيقة".

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك: "إن فيروس كورونا يقع في دائرة الأمراض المدرجة ضمن منافع الوثيقة، شأنه في ذلك شأن جميع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي التي تلتزم التغطية التأمينية بعلاجها، مُشدداً على أن المجلس يعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين تحت مظلة التأمين وشركات التأمين الصحي إضافة إلى المؤسسات الحكومية والخاصة بما يكفل ضمان توفير خدمات التأمين الصحي المناسب للمؤمن لهم والمستفيدين بسرعة ودون أي تأخير وبالشكل الذي يضمن توفير أفضل الخدمات التأمينية لمستحقيها.

وأهاب "المعارك" بجميع المؤمّن لهم الاستفادة من قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على التساؤلات كافة وتلقّي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى وذلك من خلال إحدى القنوات التالية: الرقم الموحد 920001177، أو البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa، أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa، أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس.

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