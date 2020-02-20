النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السبيعي" يتفقد إدارة مكافحة المخدرات بالقويعية

ناقش سبل تطوير العمل الميداني والرقي بمستوى الأداء

تفقد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي، إدارة مكافحة المخدرات بالقويعية، وكان في استقباله مدير الإدارة المقدم أحمد بن عبدالله الكامدي، وقد ناقش خلال الزيارة سبل تطوير العمل الميداني والرقي بمستوى الأداء، وذلك ضمن الجولات التفقدية على إدارات مكافحة المخدرات بالمنطقة.

كما التقى "اللواء السبيعي" خلال الجولة فضيلة رئيس المحكمة العامة بالقويعية الدكتور عبدالله المقبل وفضيلة رئيس فرع النيابة العامة متعب السبيعي.

القويعية مكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"السبيعي" يتفقد إدارة مكافحة المخدرات بالقويعية
سبق

تفقد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي، إدارة مكافحة المخدرات بالقويعية، وكان في استقباله مدير الإدارة المقدم أحمد بن عبدالله الكامدي، وقد ناقش خلال الزيارة سبل تطوير العمل الميداني والرقي بمستوى الأداء، وذلك ضمن الجولات التفقدية على إدارات مكافحة المخدرات بالمنطقة.

كما التقى "اللواء السبيعي" خلال الجولة فضيلة رئيس المحكمة العامة بالقويعية الدكتور عبدالله المقبل وفضيلة رئيس فرع النيابة العامة متعب السبيعي.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
11:25 PM

"السبيعي" يتفقد إدارة مكافحة المخدرات بالقويعية

ناقش سبل تطوير العمل الميداني والرقي بمستوى الأداء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القويعية
0
512

تفقد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي، إدارة مكافحة المخدرات بالقويعية، وكان في استقباله مدير الإدارة المقدم أحمد بن عبدالله الكامدي، وقد ناقش خلال الزيارة سبل تطوير العمل الميداني والرقي بمستوى الأداء، وذلك ضمن الجولات التفقدية على إدارات مكافحة المخدرات بالمنطقة.

كما التقى "اللواء السبيعي" خلال الجولة فضيلة رئيس المحكمة العامة بالقويعية الدكتور عبدالله المقبل وفضيلة رئيس فرع النيابة العامة متعب السبيعي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,929
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,479
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,823

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة