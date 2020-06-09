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عند الـ3:35 من عصر اليوم.. انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات "كورونا"

يُنتظر أن تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري، للحديث عن مستجدات فيروس كورونا الجديد، بعد الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد أن تَحَوّل عقده من يومي إلى أسبوعي.

ويُنتظر أن يشارك مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المؤتمر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، والمتحدث الرسمي لهيئة الغذاء والدواء.

وتستعرض خلال المؤتمر إحصاءات ونِسَب انتشار الفيروس، وعددًا من المستجدات الصحية.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عند الـ3:35 من عصر اليوم.. انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات "كورونا"
سبق

يُنتظر أن تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري، للحديث عن مستجدات فيروس كورونا الجديد، بعد الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد أن تَحَوّل عقده من يومي إلى أسبوعي.

ويُنتظر أن يشارك مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المؤتمر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، والمتحدث الرسمي لهيئة الغذاء والدواء.

وتستعرض خلال المؤتمر إحصاءات ونِسَب انتشار الفيروس، وعددًا من المستجدات الصحية.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
11:19 AM

عند الـ3:35 من عصر اليوم.. انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات "كورونا"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
9,295

يُنتظر أن تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري، للحديث عن مستجدات فيروس كورونا الجديد، بعد الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد أن تَحَوّل عقده من يومي إلى أسبوعي.

ويُنتظر أن يشارك مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المؤتمر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، والمتحدث الرسمي لهيئة الغذاء والدواء.

وتستعرض خلال المؤتمر إحصاءات ونِسَب انتشار الفيروس، وعددًا من المستجدات الصحية.

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