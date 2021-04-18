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"صحة بيشة" تطلق مشروع "زائر".. والحالات المُنجزة 684 حالة

لتحسين تجربة المريض خلال الربع الأول من عام 2021م

بتوجيه من مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني"، أطلقت "صحة بيشة" مشروع "زائر" ابتداءً من العام الحالي؛ لتحسين تجربة المريض خلال الربع الأول من عام 2021م.

وأوضحت "صحة بيشة" أن عدد الحالات المُنجزة بذلك المشروع بلغ 684 حالة، حيث اعتمد على التعاقد مع نخبة من الأطباء الزائرين الذين ساعدوا في نجاحه.

وأضافت "صحة بيشة" أن المشروع حاز استحسان سكان المحافظة والمساهمة في إنجاز الكثير من العمليات الجراحية الدقيقة بشكل أسرع ومميز.

وبلغ عدد العمليات ضمن المشروع 684 عملية، شملت 193 حالة جراحة الأطفال، و15 حالة جراحة مسالك الأطفال، و61 حالة جراحة أذن وأنف وحنجرة، و267 جراحة أسنان أطفال، و60 حالة جراحة العيون، و16 حالة جراحة أنف وأذن كبار، و21 جراحة إصابات الملاعب، و51 حالة لجراحة الثدي والغدد.

ويهدف المشروع إلى إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية لعددٍ من التخصصات الدقيقة دون الحاجة إلى تحويل الحالات لخارج محافظة بيشة.

الشؤون الصحية بمحافظة بيشة مشروع زائر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة بيشة" تطلق مشروع "زائر".. والحالات المُنجزة 684 حالة
سبق

بتوجيه من مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني"، أطلقت "صحة بيشة" مشروع "زائر" ابتداءً من العام الحالي؛ لتحسين تجربة المريض خلال الربع الأول من عام 2021م.

وأوضحت "صحة بيشة" أن عدد الحالات المُنجزة بذلك المشروع بلغ 684 حالة، حيث اعتمد على التعاقد مع نخبة من الأطباء الزائرين الذين ساعدوا في نجاحه.

وأضافت "صحة بيشة" أن المشروع حاز استحسان سكان المحافظة والمساهمة في إنجاز الكثير من العمليات الجراحية الدقيقة بشكل أسرع ومميز.

وبلغ عدد العمليات ضمن المشروع 684 عملية، شملت 193 حالة جراحة الأطفال، و15 حالة جراحة مسالك الأطفال، و61 حالة جراحة أذن وأنف وحنجرة، و267 جراحة أسنان أطفال، و60 حالة جراحة العيون، و16 حالة جراحة أنف وأذن كبار، و21 جراحة إصابات الملاعب، و51 حالة لجراحة الثدي والغدد.

ويهدف المشروع إلى إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية لعددٍ من التخصصات الدقيقة دون الحاجة إلى تحويل الحالات لخارج محافظة بيشة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
12:11 AM

"صحة بيشة" تطلق مشروع "زائر".. والحالات المُنجزة 684 حالة

لتحسين تجربة المريض خلال الربع الأول من عام 2021م

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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بتوجيه من مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني"، أطلقت "صحة بيشة" مشروع "زائر" ابتداءً من العام الحالي؛ لتحسين تجربة المريض خلال الربع الأول من عام 2021م.

وأوضحت "صحة بيشة" أن عدد الحالات المُنجزة بذلك المشروع بلغ 684 حالة، حيث اعتمد على التعاقد مع نخبة من الأطباء الزائرين الذين ساعدوا في نجاحه.

وأضافت "صحة بيشة" أن المشروع حاز استحسان سكان المحافظة والمساهمة في إنجاز الكثير من العمليات الجراحية الدقيقة بشكل أسرع ومميز.

وبلغ عدد العمليات ضمن المشروع 684 عملية، شملت 193 حالة جراحة الأطفال، و15 حالة جراحة مسالك الأطفال، و61 حالة جراحة أذن وأنف وحنجرة، و267 جراحة أسنان أطفال، و60 حالة جراحة العيون، و16 حالة جراحة أنف وأذن كبار، و21 جراحة إصابات الملاعب، و51 حالة لجراحة الثدي والغدد.

ويهدف المشروع إلى إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية لعددٍ من التخصصات الدقيقة دون الحاجة إلى تحويل الحالات لخارج محافظة بيشة.

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