تعاون بين "سدايا" و"نيوم" لتقديم حلول مبتكرة للبيانات والذكاء الاصطناعي

للإسهام في تحقيق ريادة السعودية في المجالَيْن

وقَّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وشركة نيوم اليوم افتراضيًّا مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما، وتقديم حلول مبتكرة، تسهم في تحقيق ريادة السعودية في مجالَي البيانات والذكاء الاصطناعي.

ووقّع المذكرة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.

وتشمل مذكرة التعاون تعزيز الإنجازات المشتركة بين الطرفَيْن داخل السعودية وخارجها في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتوفير الدعم اللوجستي والتسهيلات للمشاريع المشتركة بين الطرفين، إلى جانب بناء القدرات وتعزيز الابتكار.

وأبدى الدكتور عبدالله الغامدي تفاؤله بالشراكة الاستراتيجية مع شركة نيوم التي من خلالها ستستثمر قدرات سدايا من خلال أذرعها الثلاثة: مكتب إدارة البيانات الوطنية الذي يتولى تشريع البيانات وحوكمتها، ومركز المعلومات الوطني الذي يقدم حلولاً لوجستية بما يتعلق بمناحي الحياة في مشروع نيوم، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي الذي سيكون فرصة لتعميق وتجسيد الابتكار وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

وأضاف بأن الهيئة عبر أذرعها التقنية ستقدِّم الاستشارات الضرورية حسب مسارات المشروع في مجال البيانات، والذكاء الاصطناعي، والابتكارات، وبناء القدرات أو الجوانب اللوجستية لهذا المشروع الحالم الذي سيكون منطلقًا لبقية مدن السعودية.

من جانبه، أكد المهندس نظمي النصر أن هذه الشراكة ستبدأ من حيث انتهى الآخرون من خلال تجاوز مفهوم المدن الذكية، والبدء في بناء المدن الإدراكية. وهو مفهوم نسعى إلى أن نحقق ريادته على مستوى العالم؛ إذ ستلعب الآلات والروبوتات دورًا أساسيًّا في تحسين جودة وسير الحياة في جوانب، مثل: الصحة والتعليم وإنتاج الغذاء والطاقة النظيفة. وكذلك إدارة وتشغيل المرافق الحيوية. وهذا الاتفاق مع سدايا هو إحدى الخطوات المهمة في تطوير هذه المدن.

وأكدت "سدايا" وشركة نيوم أن المذكرة جاءت نتيجة تلاقي إرادة الطرفين في الارتقاء بالسعودية في مجالَي البيانات والذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

وتضمّن التعاون بين الطرفين المشاركة في تقديم الحلول الذكية للبنية التحتية للمدن الإدراكية، مثل: المطار والمنشآت الخدمية والحيوية التي ستجعل نيوم منظومة متكاملة ومستدامة للعيش والعمل.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى دعم وتشجيع القطاعات الناشئة للوصول إلى التكامل المشترك، ودعم الاقتصاد والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالسعودية إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.

كما تتطلع شركة نيوم عبر شراكتها مع سدايا إلى بناء مدينة "نيوم" على ساحل البحر الأحمر شمال غرب السعودية؛ لتكون منصة عالمية لريادة الأعمال والابتكار، وبناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار من أجل النمو وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني حتى تتبوأ السعودية مكانة ريادية في التنمية العالمية.