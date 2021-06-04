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"الصحة": تسجيل 1201 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1322 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. باكستان تسجّل 83 حالة وفاة و1893 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 حالة وفاة جديدة، و1893 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 928588 إصابة، منها 51478 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21105 حالات وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 856005 حالات.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. باكستان تسجّل 83 حالة وفاة و1893 إصابة جديدة
سبق

سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 حالة وفاة جديدة، و1893 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 928588 إصابة، منها 51478 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21105 حالات وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 856005 حالات.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
03:33 PM

كورونا.. باكستان تسجّل 83 حالة وفاة و1893 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 83 حالة وفاة جديدة، و1893 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 928588 إصابة، منها 51478 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21105 حالات وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 856005 حالات.

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