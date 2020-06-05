النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

دخلت جائحة كورونا مرحلة جديدة في السعودية، عنوانها "التعايش مع المرض ومواجهته في آن"، دون أن تتوقف الحياة من حولنا. هذه المرحلة أوصت بها الجهات المختصة، الأمنية والصحية والاقتصادية، كما أوصت باتخاذ أعلى معايير الوقاية من الفيروس ومقاومته في التعاملات اليومية؛ حتى يتم القضاء عليه.

لم يكن كل ما يصدر عن "كورونا" شرًّا وسلبيًّا ومزعجًا؛ فهناك بعض الخير الممزوج بالإيجابيات، الباعث على الاطمئنان. وعلينا في السعودية أن ندرك كل ما سلبي، ونبتعد عنه، كما علينا أن نستثمر الإيجابي ونفعله. هذا إذا أردنا أن نخرج ببعض الفوائد من هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة.

مراحل مواجهة كورونا في السعودية ـ على ما يبدو ـ تتجه لترسيخ حياة وعادات صحية جديدة، يلتزم بها حاليًا كل ما يعيش داخل البلاد من مواطنين ومقيمين، مثل الاهتمام بالصحة العامة، والتغذية، والنظافة الشخصية، والتعقيم والتطهير، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.. هذه العادات لا أتمنى أن تختفي بمجرد زوال الجائحة؛ لأنها إيجابيات مفيدة ومهمة، كان يجب أن تكون أسلوب حياة، بقيت الجائحة أو انتهت.

وما يسعدني حقًّا أن هذه الإيجابيات لا تقتصر على استحداث بعض العادات الاجتماعية والصحية فحسب، وإنما شملت أيضًا المشهد المثالي الذي أطلت به علينا وزارة الصحة، وآلية تعاملها مع الأزمة من قِبل ظهور الفيروس على أرض السعودية. هذا المشهد يبعث فينا حالة من الاطمئنان بأن لدينا وزارة صحة، تتمتع بإمكانات فنية وبشرية عالية المستوى، ولديها خبرات استثنائية في مواجهة الأزمات الصحية، خاصة فيروسات عائلة كورونا، والتغلب عليها بنجاح.

وعندما تخرج علينا وزارة الصحة، وتعلن صراحة أن إمكانات السعودية لمواجهة "كورونا" باتت كبيرة، فهذا دليلٌ مطمئن على ما بلغته الوزارة من مكانة عالية، ومستوى متطور.. والأهم من هذا وذاك الثقة الكبيرة التي تتحدث بها الوزارة في عز الأزمة؛ ما يؤكد أن الوضع الصحي في بلادنا تحت السيطرة، وأن الوزارة تمسك بجميع الخيوط في قبضتها.

مواجهة كورونا مع سيران عجلة الحياة بكل تفاصليها معادلة صعبة، ولكنها غير مستحيلة في السعودية، خاصة إذا عرفنا أن لهذه المعادلة معايير وقائية واشتراطات صحية، تضمن السيطرة على الوباء، والحد من انتشاره، ولكن يبقى الأهم من ذلك، هو إذكاء الوعي التام لدى المواطن والمقيم بأن الجميع في مركب واحد؛ وبالتالي الالتزام بهذه الشروط والمعايير هو فرض عين على الكل بلا استثناء، وأن أي إخلال بها نتيجته ستكون سلبية على المجتمع، وليس الشخص المتجاوز.

أعود وأشدد على ما شددت عليه الجهات الصحية في السعودية بأن وعي الشخص وإدراكه التام بحقيقة أزمة كورونا هو الفيصل في تجاوز هذه الأزمة بسلام. وقد اهتمت الجهات المعنية بتنمية الوعي، ووصلت بالرسالة التوعوية المطلوبة إلى جميع المواطنين والمقيمين، وبقي ـ فقط ـ تفعيل هذا الوعي في الأوساط المجتمعية، والالتزام بكل يوصَى به في المرحلة المقبلة، وردّ كل مَن يتجاوز هذه الاشتراطات؛ حتى نتجاوز الخطر بسلام.

ماجد البريكان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة

اعلان
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة
سبق

دخلت جائحة كورونا مرحلة جديدة في السعودية، عنوانها "التعايش مع المرض ومواجهته في آن"، دون أن تتوقف الحياة من حولنا. هذه المرحلة أوصت بها الجهات المختصة، الأمنية والصحية والاقتصادية، كما أوصت باتخاذ أعلى معايير الوقاية من الفيروس ومقاومته في التعاملات اليومية؛ حتى يتم القضاء عليه.

لم يكن كل ما يصدر عن "كورونا" شرًّا وسلبيًّا ومزعجًا؛ فهناك بعض الخير الممزوج بالإيجابيات، الباعث على الاطمئنان. وعلينا في السعودية أن ندرك كل ما سلبي، ونبتعد عنه، كما علينا أن نستثمر الإيجابي ونفعله. هذا إذا أردنا أن نخرج ببعض الفوائد من هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة.

مراحل مواجهة كورونا في السعودية ـ على ما يبدو ـ تتجه لترسيخ حياة وعادات صحية جديدة، يلتزم بها حاليًا كل ما يعيش داخل البلاد من مواطنين ومقيمين، مثل الاهتمام بالصحة العامة، والتغذية، والنظافة الشخصية، والتعقيم والتطهير، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.. هذه العادات لا أتمنى أن تختفي بمجرد زوال الجائحة؛ لأنها إيجابيات مفيدة ومهمة، كان يجب أن تكون أسلوب حياة، بقيت الجائحة أو انتهت.

وما يسعدني حقًّا أن هذه الإيجابيات لا تقتصر على استحداث بعض العادات الاجتماعية والصحية فحسب، وإنما شملت أيضًا المشهد المثالي الذي أطلت به علينا وزارة الصحة، وآلية تعاملها مع الأزمة من قِبل ظهور الفيروس على أرض السعودية. هذا المشهد يبعث فينا حالة من الاطمئنان بأن لدينا وزارة صحة، تتمتع بإمكانات فنية وبشرية عالية المستوى، ولديها خبرات استثنائية في مواجهة الأزمات الصحية، خاصة فيروسات عائلة كورونا، والتغلب عليها بنجاح.

وعندما تخرج علينا وزارة الصحة، وتعلن صراحة أن إمكانات السعودية لمواجهة "كورونا" باتت كبيرة، فهذا دليلٌ مطمئن على ما بلغته الوزارة من مكانة عالية، ومستوى متطور.. والأهم من هذا وذاك الثقة الكبيرة التي تتحدث بها الوزارة في عز الأزمة؛ ما يؤكد أن الوضع الصحي في بلادنا تحت السيطرة، وأن الوزارة تمسك بجميع الخيوط في قبضتها.

مواجهة كورونا مع سيران عجلة الحياة بكل تفاصليها معادلة صعبة، ولكنها غير مستحيلة في السعودية، خاصة إذا عرفنا أن لهذه المعادلة معايير وقائية واشتراطات صحية، تضمن السيطرة على الوباء، والحد من انتشاره، ولكن يبقى الأهم من ذلك، هو إذكاء الوعي التام لدى المواطن والمقيم بأن الجميع في مركب واحد؛ وبالتالي الالتزام بهذه الشروط والمعايير هو فرض عين على الكل بلا استثناء، وأن أي إخلال بها نتيجته ستكون سلبية على المجتمع، وليس الشخص المتجاوز.

أعود وأشدد على ما شددت عليه الجهات الصحية في السعودية بأن وعي الشخص وإدراكه التام بحقيقة أزمة كورونا هو الفيصل في تجاوز هذه الأزمة بسلام. وقد اهتمت الجهات المعنية بتنمية الوعي، ووصلت بالرسالة التوعوية المطلوبة إلى جميع المواطنين والمقيمين، وبقي ـ فقط ـ تفعيل هذا الوعي في الأوساط المجتمعية، والالتزام بكل يوصَى به في المرحلة المقبلة، وردّ كل مَن يتجاوز هذه الاشتراطات؛ حتى نتجاوز الخطر بسلام.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
08:52 PM

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان - الرياض
A A A
0
217

دخلت جائحة كورونا مرحلة جديدة في السعودية، عنوانها "التعايش مع المرض ومواجهته في آن"، دون أن تتوقف الحياة من حولنا. هذه المرحلة أوصت بها الجهات المختصة، الأمنية والصحية والاقتصادية، كما أوصت باتخاذ أعلى معايير الوقاية من الفيروس ومقاومته في التعاملات اليومية؛ حتى يتم القضاء عليه.

لم يكن كل ما يصدر عن "كورونا" شرًّا وسلبيًّا ومزعجًا؛ فهناك بعض الخير الممزوج بالإيجابيات، الباعث على الاطمئنان. وعلينا في السعودية أن ندرك كل ما سلبي، ونبتعد عنه، كما علينا أن نستثمر الإيجابي ونفعله. هذا إذا أردنا أن نخرج ببعض الفوائد من هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة.

مراحل مواجهة كورونا في السعودية ـ على ما يبدو ـ تتجه لترسيخ حياة وعادات صحية جديدة، يلتزم بها حاليًا كل ما يعيش داخل البلاد من مواطنين ومقيمين، مثل الاهتمام بالصحة العامة، والتغذية، والنظافة الشخصية، والتعقيم والتطهير، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.. هذه العادات لا أتمنى أن تختفي بمجرد زوال الجائحة؛ لأنها إيجابيات مفيدة ومهمة، كان يجب أن تكون أسلوب حياة، بقيت الجائحة أو انتهت.

وما يسعدني حقًّا أن هذه الإيجابيات لا تقتصر على استحداث بعض العادات الاجتماعية والصحية فحسب، وإنما شملت أيضًا المشهد المثالي الذي أطلت به علينا وزارة الصحة، وآلية تعاملها مع الأزمة من قِبل ظهور الفيروس على أرض السعودية. هذا المشهد يبعث فينا حالة من الاطمئنان بأن لدينا وزارة صحة، تتمتع بإمكانات فنية وبشرية عالية المستوى، ولديها خبرات استثنائية في مواجهة الأزمات الصحية، خاصة فيروسات عائلة كورونا، والتغلب عليها بنجاح.

وعندما تخرج علينا وزارة الصحة، وتعلن صراحة أن إمكانات السعودية لمواجهة "كورونا" باتت كبيرة، فهذا دليلٌ مطمئن على ما بلغته الوزارة من مكانة عالية، ومستوى متطور.. والأهم من هذا وذاك الثقة الكبيرة التي تتحدث بها الوزارة في عز الأزمة؛ ما يؤكد أن الوضع الصحي في بلادنا تحت السيطرة، وأن الوزارة تمسك بجميع الخيوط في قبضتها.

مواجهة كورونا مع سيران عجلة الحياة بكل تفاصليها معادلة صعبة، ولكنها غير مستحيلة في السعودية، خاصة إذا عرفنا أن لهذه المعادلة معايير وقائية واشتراطات صحية، تضمن السيطرة على الوباء، والحد من انتشاره، ولكن يبقى الأهم من ذلك، هو إذكاء الوعي التام لدى المواطن والمقيم بأن الجميع في مركب واحد؛ وبالتالي الالتزام بهذه الشروط والمعايير هو فرض عين على الكل بلا استثناء، وأن أي إخلال بها نتيجته ستكون سلبية على المجتمع، وليس الشخص المتجاوز.

أعود وأشدد على ما شددت عليه الجهات الصحية في السعودية بأن وعي الشخص وإدراكه التام بحقيقة أزمة كورونا هو الفيصل في تجاوز هذه الأزمة بسلام. وقد اهتمت الجهات المعنية بتنمية الوعي، ووصلت بالرسالة التوعوية المطلوبة إلى جميع المواطنين والمقيمين، وبقي ـ فقط ـ تفعيل هذا الوعي في الأوساط المجتمعية، والالتزام بكل يوصَى به في المرحلة المقبلة، وردّ كل مَن يتجاوز هذه الاشتراطات؛ حتى نتجاوز الخطر بسلام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,861
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,273
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,251
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,919

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة