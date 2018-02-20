إطلاق جائزة راشد الراشد للتفوق والإبداع للطلاب والطالبات بالدرعية

ضمن إطار الشراكة المجتمعية لتعزيز التفوق والإبداع

وافق المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على إطلاق جائزة راشد الراشد للتفوق والإبداع لطلاب وطالبات مكتب التعليم بمحافظة الدرعية وتنفيذ الجائزة لهذا العام ضمن إطار الشراكة المجتمعية، وذلك بهدف تعزيز التفوق والإبداع لدى الطلاب في المرحلة الثانوية.

وحث مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية فواز بن محمد آل داوود قادة المدارس الثانوية على تشجيع كل الطلاب والطالبات على المشاركة في الجائزة إذا حققوا المعيار، وعلى استكمال استمارات الترشيح وذلك لتحفيزهم على تحقيق الأهداف والتعرف على بناء ملفات الإنجاز.



وقدّم عبدالمحسن السلطان المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية بشركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده تعريفًا بالجائزة وآليات إعداد الملفات والتكريم للمرشحين، وذلك بحضور مدير المكتب وعددٍ من المشرفين التربويين وقادة المدارس الثانوية.

وقد عبّر الجميع عن شكرهم وتقديرهم لشركة راشد الراشد لهذه المبادرة الوطنية.