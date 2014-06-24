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"صحة جدة" تكرّم مستشفى جامعة المؤسس لفوزه بالمركز الأول

كأفضل مشروع تطويري لمستشفى حكومي في المملكة خارج الوزارة

‏ ‫كرّمت الشؤون الصحية في جدة مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لحصوله على جائزة برنامج أداء الصحة في مسار مقدمي الخدمة من خارج وزارة الصحة والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل.

وقد تسلم التكريم مدير المستشفى الدكتور عمرو الحبشي نيابة عن منسوبي المستشفى الجامعي، باستلام جائزة المركز الأول لأداء الصحة كأفضل مشروع تطويري لمستشفى حكومي في المملكة خارج وزارة الصحة.

واعتبره الحبشي إنجازًا تحقق بفضل الله أولاً، ثم مساهمة جميع الإدارات العليا للجامعة والتي أولت المستشفى بالغ اهتمامها منذ إنشائه منذ أكثر من أربعين عامًا كما أسهم فيه جميع من عمل في المستشفى من رجال ونساء بجميع تخصصاتهم ووظائفهم ومسمياتهم على مدار الأعوام (في مبناه القديم ومبناه الجديد من الدور تحت الأرضي إلى السابع) مؤمنين أن الرعاية الصحية في المملكة هي عملية تكاملية بين القطاعات الصحية المختلفة، حكومية وخاصة، وهي أساس فكرة الجائزة التي تبنّتها مشكورة وزارة الصحة.

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"صحة جدة" تكرّم مستشفى جامعة المؤسس لفوزه بالمركز الأول
سبق

‏ ‫كرّمت الشؤون الصحية في جدة مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لحصوله على جائزة برنامج أداء الصحة في مسار مقدمي الخدمة من خارج وزارة الصحة والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل.

وقد تسلم التكريم مدير المستشفى الدكتور عمرو الحبشي نيابة عن منسوبي المستشفى الجامعي، باستلام جائزة المركز الأول لأداء الصحة كأفضل مشروع تطويري لمستشفى حكومي في المملكة خارج وزارة الصحة.

واعتبره الحبشي إنجازًا تحقق بفضل الله أولاً، ثم مساهمة جميع الإدارات العليا للجامعة والتي أولت المستشفى بالغ اهتمامها منذ إنشائه منذ أكثر من أربعين عامًا كما أسهم فيه جميع من عمل في المستشفى من رجال ونساء بجميع تخصصاتهم ووظائفهم ومسمياتهم على مدار الأعوام (في مبناه القديم ومبناه الجديد من الدور تحت الأرضي إلى السابع) مؤمنين أن الرعاية الصحية في المملكة هي عملية تكاملية بين القطاعات الصحية المختلفة، حكومية وخاصة، وهي أساس فكرة الجائزة التي تبنّتها مشكورة وزارة الصحة.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
01:13 AM

"صحة جدة" تكرّم مستشفى جامعة المؤسس لفوزه بالمركز الأول

كأفضل مشروع تطويري لمستشفى حكومي في المملكة خارج الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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‏ ‫كرّمت الشؤون الصحية في جدة مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لحصوله على جائزة برنامج أداء الصحة في مسار مقدمي الخدمة من خارج وزارة الصحة والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل.

وقد تسلم التكريم مدير المستشفى الدكتور عمرو الحبشي نيابة عن منسوبي المستشفى الجامعي، باستلام جائزة المركز الأول لأداء الصحة كأفضل مشروع تطويري لمستشفى حكومي في المملكة خارج وزارة الصحة.

واعتبره الحبشي إنجازًا تحقق بفضل الله أولاً، ثم مساهمة جميع الإدارات العليا للجامعة والتي أولت المستشفى بالغ اهتمامها منذ إنشائه منذ أكثر من أربعين عامًا كما أسهم فيه جميع من عمل في المستشفى من رجال ونساء بجميع تخصصاتهم ووظائفهم ومسمياتهم على مدار الأعوام (في مبناه القديم ومبناه الجديد من الدور تحت الأرضي إلى السابع) مؤمنين أن الرعاية الصحية في المملكة هي عملية تكاملية بين القطاعات الصحية المختلفة، حكومية وخاصة، وهي أساس فكرة الجائزة التي تبنّتها مشكورة وزارة الصحة.

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