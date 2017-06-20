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السودان.. "المجلس العسكري" يعفي النائب العام

عيّن بدلاً عنه رئيس النيابة العامة بالخرطوم

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اليوم (الخميس) قرارًا أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين بديلاً عنه عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفاً، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن "عبدالله" كان رئيساً للنيابة العامة بولاية سنار قبل أن يتم نقله في يونيو 2019 رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم.

وأضافت أنه ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.

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السودان.. "المجلس العسكري" يعفي النائب العام
سبق

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اليوم (الخميس) قرارًا أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين بديلاً عنه عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفاً، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن "عبدالله" كان رئيساً للنيابة العامة بولاية سنار قبل أن يتم نقله في يونيو 2019 رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم.

وأضافت أنه ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
04:34 PM

السودان.. "المجلس العسكري" يعفي النائب العام

عيّن بدلاً عنه رئيس النيابة العامة بالخرطوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اليوم (الخميس) قرارًا أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين بديلاً عنه عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفاً، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن "عبدالله" كان رئيساً للنيابة العامة بولاية سنار قبل أن يتم نقله في يونيو 2019 رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم.

وأضافت أنه ترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.

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