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اعتماد لائحة فنية للمركبات المستوردة المستعملة .. وحظر استيراد ذات المقود الايمن

اعتمد مجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.

اللائحة مكونة من 11 مادة، ويبدأ سريانها خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً، تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

ووفقاً لمواد اللائحة يحظر استيراد المركبات المصفحة عدا المخصصة للاغراض العسكرية او الامنية، وكذلك يحظر المركبات ذات المقود الأيمن او المعدلة من مقود أيمن الى ايسر، والمركبات التي تعرضت لحوادث غرق اوحريق اوتصادم

اضافة الى المركبات التي كانت تستخدم للاجرة اوللشرطة والمركبات التي تعرض رقم هيكلها للتغيير اوالطمس وكذلك التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي، والمركبات ذات المحرك المعدل من الغاز الى جازولين/ديزل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتماد لائحة فنية للمركبات المستوردة المستعملة .. وحظر استيراد ذات المقود الايمن
سبق

اعتمد مجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.

اللائحة مكونة من 11 مادة، ويبدأ سريانها خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً، تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

ووفقاً لمواد اللائحة يحظر استيراد المركبات المصفحة عدا المخصصة للاغراض العسكرية او الامنية، وكذلك يحظر المركبات ذات المقود الأيمن او المعدلة من مقود أيمن الى ايسر، والمركبات التي تعرضت لحوادث غرق اوحريق اوتصادم

اضافة الى المركبات التي كانت تستخدم للاجرة اوللشرطة والمركبات التي تعرض رقم هيكلها للتغيير اوالطمس وكذلك التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي، والمركبات ذات المحرك المعدل من الغاز الى جازولين/ديزل

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
04:05 PM

اعتماد لائحة فنية للمركبات المستوردة المستعملة .. وحظر استيراد ذات المقود الايمن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
12,134

اعتمد مجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة.

اللائحة مكونة من 11 مادة، ويبدأ سريانها خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً، تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

ووفقاً لمواد اللائحة يحظر استيراد المركبات المصفحة عدا المخصصة للاغراض العسكرية او الامنية، وكذلك يحظر المركبات ذات المقود الأيمن او المعدلة من مقود أيمن الى ايسر، والمركبات التي تعرضت لحوادث غرق اوحريق اوتصادم

اضافة الى المركبات التي كانت تستخدم للاجرة اوللشرطة والمركبات التي تعرض رقم هيكلها للتغيير اوالطمس وكذلك التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي، والمركبات ذات المحرك المعدل من الغاز الى جازولين/ديزل

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