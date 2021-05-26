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"السويدي" يحصد بطولة التحدي الرمضانية للمرة الثانية

"العويران" توج الفريق بكأس البطولة

توج سعيد العويران لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب (سابقًا) فريق السويدي بلقب بطولة التحدي الرمضانية التي أقيمت في فرع السويدي في الرياض، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة، والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وكان السويدي قد حقق اللقب للمرة الثانية بعد فوزه على التعاون بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية التي قادها الحكم الدولي فيصل القحطاني،وحصل لاعب التعاون فهد الشمري على لقب أفضل لاعب في البطولة، ونال الحارس محمد الشهري لقب أفضل حارس.

يُذكر أن البطولة استمرت لمدة 20 يومًا أُقيمت منافساتها في كل فروع وقت اللياقة على مستوى المملكة والإمارات العربية.

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"السويدي" يحصد بطولة التحدي الرمضانية للمرة الثانية
سبق

توج سعيد العويران لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب (سابقًا) فريق السويدي بلقب بطولة التحدي الرمضانية التي أقيمت في فرع السويدي في الرياض، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة، والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وكان السويدي قد حقق اللقب للمرة الثانية بعد فوزه على التعاون بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية التي قادها الحكم الدولي فيصل القحطاني،وحصل لاعب التعاون فهد الشمري على لقب أفضل لاعب في البطولة، ونال الحارس محمد الشهري لقب أفضل حارس.

يُذكر أن البطولة استمرت لمدة 20 يومًا أُقيمت منافساتها في كل فروع وقت اللياقة على مستوى المملكة والإمارات العربية.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:30 PM

"السويدي" يحصد بطولة التحدي الرمضانية للمرة الثانية

"العويران" توج الفريق بكأس البطولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج سعيد العويران لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب (سابقًا) فريق السويدي بلقب بطولة التحدي الرمضانية التي أقيمت في فرع السويدي في الرياض، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة، والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وكان السويدي قد حقق اللقب للمرة الثانية بعد فوزه على التعاون بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية التي قادها الحكم الدولي فيصل القحطاني،وحصل لاعب التعاون فهد الشمري على لقب أفضل لاعب في البطولة، ونال الحارس محمد الشهري لقب أفضل حارس.

يُذكر أن البطولة استمرت لمدة 20 يومًا أُقيمت منافساتها في كل فروع وقت اللياقة على مستوى المملكة والإمارات العربية.

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