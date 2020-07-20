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"الصحة" تعلن تسجيل 2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349

"كورونا" يصيب 468 فلسطينيًّا ويقتل 3 خلال 24 ساعة

معاقبة غير الملتزمين بالإجراءات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن هناك 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها ثلاث حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت أنها سجلت 8.360 حالة نشطة مصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 65.

من جانبه شدّد رئيس الوزراء محمد اشتية في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله؛ على أنه لم يعد هناك أي مجال للتراخي أو التسامح مع من ينكر وجود المرض أو يرفض الالتزام بإجراءات السلامة الإجبارية، سواء كان التباعد أو الكمامة أو التعقيم.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية توقع العقوبات يوميًّا على غير الملتزمين.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يصيب 468 فلسطينيًّا ويقتل 3 خلال 24 ساعة
سبق

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن هناك 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها ثلاث حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت أنها سجلت 8.360 حالة نشطة مصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 65.

من جانبه شدّد رئيس الوزراء محمد اشتية في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله؛ على أنه لم يعد هناك أي مجال للتراخي أو التسامح مع من ينكر وجود المرض أو يرفض الالتزام بإجراءات السلامة الإجبارية، سواء كان التباعد أو الكمامة أو التعقيم.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية توقع العقوبات يوميًّا على غير الملتزمين.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
04:42 PM

"كورونا" يصيب 468 فلسطينيًّا ويقتل 3 خلال 24 ساعة

معاقبة غير الملتزمين بالإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن هناك 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها ثلاث حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت أنها سجلت 8.360 حالة نشطة مصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 65.

من جانبه شدّد رئيس الوزراء محمد اشتية في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله؛ على أنه لم يعد هناك أي مجال للتراخي أو التسامح مع من ينكر وجود المرض أو يرفض الالتزام بإجراءات السلامة الإجبارية، سواء كان التباعد أو الكمامة أو التعقيم.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية توقع العقوبات يوميًّا على غير الملتزمين.

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