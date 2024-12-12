"الغفيص": تسجيل 3.7 مليون أسرة و 9 ملايين تابع في حساب المواطن

في المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن سياسات البرنامج

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص في المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن سياسات برنامج حساب المواطن، أن حساب المواطن جاء لمواجهة الإصلاحات الاقتصادية وسيكون له الأثر الإيجابي، وقال، أخذنا وقتا طويلا ودراسات مستفيضة لحساب معدل استهلاك المواطن في الوقود والكهرباء.

وأضاف وزير العمل قائلاً إنه تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف أسرة وأكثر من 9 ملايين تابع، وأكد أن مجلس الوزراء وافق على سياسة حساب المواطن بعد دراسة طويلة لتحقيق أهدافه.

وقال "الغفيص"، راعينا في البرنامج حماية الأسر الأكثر تأثرا من الإصلاحات بحب عدد أفرادها، وأنه تم عمل دراسات مستفيضة على جميع مناطق المملكة قبل إقرار سياسات حساب المواطن.

وتابع وزير العمل في مؤتمره الصحفي قائلاُ: مقدار دعم المستفيدين سيكون متغيرا بحسب الأوضاع الاقتصادية المتغيرة للأسر، وقال، البرنامج يهدف إلى تخفيف الآثار المحتملة من الإصلاحات الاقتصادية.

وقال مدير حساب المواطن في المؤتمر الصحفي، إن مبلغ الاستحقاق يكون بناء على تركيب الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين ومقدار الدخل، وأضاف قائلاً: وجدنا بيانات المواطنين أكثر دقة من بيانات الجهات.

وأكد مدير حساب المواطن، أن البرنامج يشمل الزيادة في أسعار الطاقة والكهرباء والأغذية التي تتأثر بالضريبة المضافة.

وقال، البرنامج لن يؤثر على برامج الدعم الأخرى مثل الضمان الاجتماعي أو برنامج حافز، وأوضح أن العوامل التي تؤثر على مقدار الدخل هي دخل رب الأسرة وأعمار التابعين وعددهم.