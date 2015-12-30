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برئاسة "المعجب".. مجلس النيابة العامة يعقد جلسته في مقره بالرياض

ثمَّن الدعم الكبير من القيادة لتعزيز تحقيق العدالة الناجزة

برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، عقد مجلس النيابة العامة جلسته اليوم الأربعاء في المقر الرئيس بمدينة الرياض.

وناقش المجلس خلال الاجتماع المواضيع التي تخص العمل النيابي والشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، وأصدر بشأنها قرارات عدة.

وثمّن مجلس النيابة العامة ما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من دعم كبير لمرفق النيابة العامة في سبيل تعزيز العدالة الناجزة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما، وأن يوفق منسوبي النيابة العامة لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

النائب العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برئاسة "المعجب".. مجلس النيابة العامة يعقد جلسته في مقره بالرياض
سبق

برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، عقد مجلس النيابة العامة جلسته اليوم الأربعاء في المقر الرئيس بمدينة الرياض.

وناقش المجلس خلال الاجتماع المواضيع التي تخص العمل النيابي والشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، وأصدر بشأنها قرارات عدة.

وثمّن مجلس النيابة العامة ما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من دعم كبير لمرفق النيابة العامة في سبيل تعزيز العدالة الناجزة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما، وأن يوفق منسوبي النيابة العامة لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
09:48 PM

برئاسة "المعجب".. مجلس النيابة العامة يعقد جلسته في مقره بالرياض

ثمَّن الدعم الكبير من القيادة لتعزيز تحقيق العدالة الناجزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، عقد مجلس النيابة العامة جلسته اليوم الأربعاء في المقر الرئيس بمدينة الرياض.

وناقش المجلس خلال الاجتماع المواضيع التي تخص العمل النيابي والشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، وأصدر بشأنها قرارات عدة.

وثمّن مجلس النيابة العامة ما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من دعم كبير لمرفق النيابة العامة في سبيل تعزيز العدالة الناجزة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما، وأن يوفق منسوبي النيابة العامة لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

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