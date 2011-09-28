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ليبيا: 849 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

322 مصابا تماثلوا للشفاء

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 3032 عينة أجريت لها تحاليل يوم أمس الأحد.

وقال المركز في بيان: إن 322 مصابا تماثلوا للشفاء، في حين توفي سبعة آخرون، وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 33 ألفاً و213 حالة، 14 ألفاً و168 نشطة، وتعافي 18 ألفاً و518 مصاباً، و527 متوفىً، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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ليبيا: 849 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 3032 عينة أجريت لها تحاليل يوم أمس الأحد.

وقال المركز في بيان: إن 322 مصابا تماثلوا للشفاء، في حين توفي سبعة آخرون، وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 33 ألفاً و213 حالة، 14 ألفاً و168 نشطة، وتعافي 18 ألفاً و518 مصاباً، و527 متوفىً، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
05:20 PM

ليبيا: 849 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

322 مصابا تماثلوا للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 3032 عينة أجريت لها تحاليل يوم أمس الأحد.

وقال المركز في بيان: إن 322 مصابا تماثلوا للشفاء، في حين توفي سبعة آخرون، وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 33 ألفاً و213 حالة، 14 ألفاً و168 نشطة، وتعافي 18 ألفاً و518 مصاباً، و527 متوفىً، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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