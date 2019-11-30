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مليون طالب وطالبة بالرياض يحتفون غداً بذكرى بيعة خادم الحرمين

على مدى أسبوع دراسي بجميع المدارس الحكومية والأهلية وأندية الحي

يحتفي أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس "تعليم الرياض" ابتداء من الغد، وعلى مدى أسبوع دراسي كامل، بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.

ويأتي الاحتفاء بذكرى البيعة تعبيراً عن مشاعر الولاء والوفاء للمليك وترسيخاً للاعتزاز والانتماء للوطن وابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الاحتفاء سيكون في جميع المدارس الحكومية والأهلية وأندية الحي، من خلال إبراز إسهامات خادم الحرمين الشريفين وأعماله الجليلة في الجوانب الخيرية والإنسانية وخدمة الحرمين الشريفين ونشر تعاليم الإسلام والوسطية والدفاع عن الدين والوطن ونصرة الشعوب ومختلف الجوانب التعليمية والصحية والتنموية وما تحقق في عهده الزاهر من بنية تحتية متطورة ونهضة عمرانية وحضارية.

تعليم الرياض الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مليون طالب وطالبة بالرياض يحتفون غداً بذكرى بيعة خادم الحرمين
سبق

يحتفي أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس "تعليم الرياض" ابتداء من الغد، وعلى مدى أسبوع دراسي كامل، بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.

ويأتي الاحتفاء بذكرى البيعة تعبيراً عن مشاعر الولاء والوفاء للمليك وترسيخاً للاعتزاز والانتماء للوطن وابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الاحتفاء سيكون في جميع المدارس الحكومية والأهلية وأندية الحي، من خلال إبراز إسهامات خادم الحرمين الشريفين وأعماله الجليلة في الجوانب الخيرية والإنسانية وخدمة الحرمين الشريفين ونشر تعاليم الإسلام والوسطية والدفاع عن الدين والوطن ونصرة الشعوب ومختلف الجوانب التعليمية والصحية والتنموية وما تحقق في عهده الزاهر من بنية تحتية متطورة ونهضة عمرانية وحضارية.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
03:09 PM

مليون طالب وطالبة بالرياض يحتفون غداً بذكرى بيعة خادم الحرمين

على مدى أسبوع دراسي بجميع المدارس الحكومية والأهلية وأندية الحي

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عبدالحكيم شار - الرياض
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يحتفي أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس "تعليم الرياض" ابتداء من الغد، وعلى مدى أسبوع دراسي كامل، بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.

ويأتي الاحتفاء بذكرى البيعة تعبيراً عن مشاعر الولاء والوفاء للمليك وترسيخاً للاعتزاز والانتماء للوطن وابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الاحتفاء سيكون في جميع المدارس الحكومية والأهلية وأندية الحي، من خلال إبراز إسهامات خادم الحرمين الشريفين وأعماله الجليلة في الجوانب الخيرية والإنسانية وخدمة الحرمين الشريفين ونشر تعاليم الإسلام والوسطية والدفاع عن الدين والوطن ونصرة الشعوب ومختلف الجوانب التعليمية والصحية والتنموية وما تحقق في عهده الزاهر من بنية تحتية متطورة ونهضة عمرانية وحضارية.

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