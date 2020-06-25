عقب المقطع المتداول.. مدني مكة يغلق محطة وقود "جالون الغمارة"

أشارت إلى خطورة التصرف واتخذت الإجراءات بحقها وصاحب المركبة

أغلق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، محطة الوقود التي قامت بتعبئة الوقود لصاحب مركبة من خلال جالون "داخل الغمارة".

وقال الدفاع المدني معلقًا على المقطع المتداول: إن ‏‎الدفاع المدني بـالعاصمة المقدسة، وإشارة إلى المقطع المتداول لشخص يقوم بتعبئة الوقود لمركبته من خلال جالون (داخل الغمارة) ولخطورة هذا السلوك؛ فقد تم التعرف على محطة الوقود وإقفالها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، والرفع للجهات المختصة بحق صاحب المركبة.