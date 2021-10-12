في مثل هذا اليوم من عام 1360هـ... "سيل الربوع" يغرق مكة

قبل 83 عامًا وشباب الأحياء تطوعوا لتنظيف الحرم الشريف

في مثل هذا اليوم السادس من ربيع الأول من عام ١٣٦٠هـ حدث سيل "الربوع" التاريخي؛ حيث هطلت أمطار غزيرة جدًّا على مكة المكرمة، ووصف نزولها من السماء كأفواه القرب، وجرى سيل عرم كأمواج البحر أضرّ بالدور وجرف الرمل والحجر.

وحول هذا الموضوع قال اللواء سالم المطرفي في تغريدة له: إن الحكومة هبت برجالها آنذاك وتطوع شباب الأحياء في مكة لتنظيف الحرم الشريف.